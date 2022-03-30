Imóvel de dois andares desaba em Cariacica

Um idoso de 79 anos morreu após uma casa de dois andares desabar no bairro Flexal II, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (30). Segundo informações da prefeitura, três pessoas estavam no imóvel no momento do desabamento. Duas irmãs, de 79 e 89 anos, foram retiradas com ferimentos dos escombros e socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o aposentado José Laurindo, marido da mulher de 79 anos, não resistiu aos ferimentos. O corpo dele ficou desaparecido embaixo dos escombros por mais de cinco horas.
Em entrevista à TV Gazeta, o auxiliar de montagem Anderson da Silva, que ajudou a socorrer as idosas, relata que o desabamento começou pela fachada do imóvel, na varanda. "Desci correndo, os moradores também chegaram, para tentar encontrar as vítimas. Uma estava na sala e a outra estava no final (da casa)", contou.
IDOSO CHEGOU A VER PAREDE CAINDO
O idoso chegou a ver um pedaço da parede desabando. Mesmo com o risco iminente, ele voltou pra dentro da residência, onde também estavam a esposa e a cunhada dele. Minutos depois, tudo começou a cair.
"Quando ele estava na varanda, caiu uma lasca do lado da entrada da casa deles. Depois ele entrou para dentro de casa. O desabamento começou da frente pra trás. Desabou tudo"
Moradores do bairro ficaram sem acreditar na tragédia que tinham presenciado.
"Tava na casa do lado. Ouvi na hora do barulhão. Foi muito barulho e muita poeira. E uma gritaria"
Outro vizinho também presenciou a casa desabando. Leia o relato abaixo.
"Tava olhando para a esquerda. Quando eu olhei para direita, vi o final do prédio descendo, tombando para trás e, quando bateu, deu aquele vácuo de poeira. Falei "meu Deus", um susto grande. É uma tragédia na sua frente. Pessoas que você convive"
RESGATE
Familiares das vítimas acompanharam a busca pelo idoso preso aos escombros, que mobilizou vários militares do Corpo de Bombeiros. Foi um trabalho difícil, que exigiu muita dedicação da equipe de resgate. A rua teve que ser fechada pela Polícia para que nenhuma movimentação não atrapalhasse o trabalho. Como havia esperança de encontrar o aposentado com vida, os bombeiros pediram silêncio aos moradores. Qualquer barulho poderia impedir a equipe de resgate de ouvir algum sinal do idoso.
Os militares chamaram o aposentado pelo nome, mas José Laurindo não respondeu aos chamados da equipe de resgate. Cães farejadores foram usados nas buscas e deram pistas de onde estava o corpo. Pouco depois da meia-noite, veio a notícia que a família de José Laurindo não queria receber: o idoso foi encontrado morto na área onde ficavam os cômodos na parte de trás da casa. Um socorrista do Samu confirmou que o aposentado estava sem vida. O corpo dele foi recolhido e levado pro Departamento Médico Legal.
O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de desabamento de residência, no início da noite desta quarta-feira (30), no bairro Flexal II, em Cariacica. A equipe chegou ao local e conseguiu retirar, imediatamente, duas vítimas dos escombros, que foram encaminhadas a um hospital. Porém, havia informações de que uma terceira pessoa poderia estar no local. A equipe de K9 foi acionada e com trabalho fundamental do cão farejador, o corpo foi encontrado. A Polícia Civil foi acionada, assim como a Defesa Civil Municipal, para realizar avaliação estrutural da edificação.
CREA FARÁ VISTORIA NO LOCAL
Especialistas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vão realizar uma vistoria técnica e fiscal na manhã desta quinta-feira (31) no terreno onde o imóvel desabou.
A equipe de engenheiros do Crea-ES irá verificar a causa do desabamento, se há registros sobre a construção como projetos, anotações de responsabilidade técnica (ARTs) e se, durante a construção, a obra foi acompanhada por profissional ou empresa legalmente habilitado e executada dentro das normas e da legislação vigente.