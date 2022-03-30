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Idoso morreu

Imóvel de dois andares desaba em Cariacica

O aposentado José Laurindo, 79 anos, foi encontrado morto sob os escombros. A esposa dele, de 79 anos, e a cunhada, de 89 anos, foram resgatadas com ferimentos e socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Publicado em 30 de Março de 2022 às 19:37

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 mar 2022 às 19:37
Um idoso de 79 anos morreu após uma casa de dois andares desabar no bairro Flexal II, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (30). Segundo informações da prefeitura, três pessoas estavam no imóvel no momento do desabamento. Duas irmãs, de 79 e 89 anos, foram retiradas com ferimentos dos escombros e socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o aposentado José Laurindo, marido da mulher de 79 anos, não resistiu aos ferimentos. O corpo dele ficou desaparecido embaixo dos escombros por mais de cinco horas.
Em entrevista à TV Gazeta, o auxiliar de montagem Anderson da Silva, que ajudou a socorrer as idosas, relata que o desabamento começou pela fachada do imóvel, na varanda. "Desci correndo, os moradores também chegaram, para tentar encontrar as vítimas. Uma estava na sala e a outra estava no final (da casa)", contou.

IDOSO CHEGOU A VER PAREDE CAINDO

O idoso chegou a ver um pedaço da parede desabando. Mesmo com o risco iminente, ele voltou pra dentro da residência, onde também estavam a esposa e a cunhada dele. Minutos depois, tudo começou a cair.
"Quando ele estava na varanda, caiu uma lasca do lado da entrada da casa deles. Depois ele entrou para dentro de casa. O desabamento começou da frente pra trás. Desabou tudo"
Anderson da Silva Almeida - Vizinho
Moradores do bairro ficaram sem acreditar na tragédia que tinham presenciado.
"Tava na casa do lado. Ouvi na hora do barulhão. Foi muito barulho e muita poeira. E uma gritaria"
Marli Cristina de Jesus - Diarista
Outro vizinho também presenciou a casa desabando. Leia o relato abaixo.
"Tava olhando para a esquerda. Quando eu olhei para direita, vi o final do prédio descendo, tombando para trás e, quando bateu, deu aquele vácuo de poeira. Falei "meu Deus", um susto grande. É uma tragédia na sua frente. Pessoas que você convive"
Joilson Pereira - Vizinho

RESGATE

Casa desabou em Flexal II, Cariacica
Imagem mostra o antes e depois do imóvel em Flexal II, Cariacica Crédito: Montagem | Caíque Verli
Familiares das vítimas acompanharam a busca pelo idoso preso aos escombros, que mobilizou vários militares do Corpo de Bombeiros. Foi um trabalho difícil, que exigiu muita dedicação da equipe de resgate. A rua teve que ser fechada pela Polícia para que nenhuma movimentação não atrapalhasse o trabalho. Como havia esperança de encontrar o aposentado com vida, os bombeiros pediram silêncio aos moradores. Qualquer barulho poderia impedir a equipe de resgate de ouvir algum sinal do idoso.
Os militares chamaram o aposentado pelo nome, mas José Laurindo não respondeu aos chamados da equipe de resgate. Cães farejadores foram usados nas buscas e deram pistas de onde estava o corpo. Pouco depois da meia-noite, veio a notícia que a família de José Laurindo não queria receber: o idoso foi encontrado morto na área onde ficavam os cômodos na parte de trás da casa. Um socorrista do Samu confirmou que o aposentado estava sem vida. O corpo dele foi recolhido e levado pro Departamento Médico Legal.

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de desabamento de residência, no início da noite desta quarta-feira (30), no bairro Flexal II, em Cariacica. A equipe chegou ao local e conseguiu retirar, imediatamente, duas vítimas dos escombros, que foram encaminhadas a um hospital. Porém, havia informações de que uma terceira pessoa poderia estar no local. A equipe de K9 foi acionada e com trabalho fundamental do cão farejador, o corpo foi encontrado. A Polícia Civil foi acionada, assim como a Defesa Civil Municipal, para realizar avaliação estrutural da edificação.

CREA FARÁ VISTORIA NO LOCAL

Especialistas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vão realizar uma vistoria técnica e fiscal na manhã desta quinta-feira (31) no terreno onde o imóvel desabou.
A equipe de engenheiros do Crea-ES irá verificar a causa do desabamento, se há registros sobre a construção como projetos, anotações de responsabilidade técnica (ARTs) e se, durante a construção, a obra foi acompanhada por profissional ou empresa legalmente habilitado e executada dentro das normas e da legislação vigente.

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