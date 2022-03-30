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BR 101

Acidente entre van escolar e veículo deixa feridos em Anchieta

Batida ocorreu por volta das 11h49, no km 354. Entre os feridos estão a motorista do carro, o condutor do transporte escolar e 26 estudantes que estavam no veículo

Publicado em 30 de Março de 2022 às 13:12

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 mar 2022 às 13:12
Um acidente entre um micro-ônibus escolar e um carro no início da tarde desta quarta-feira (30), na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, deixou 28 pessoas feridas — a motorista do Toyota Corolla, o condutor do transporte escolar e 26 estudantes que estavam no veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia chegou a ficar totalmente interditada por cerca de uma hora, até por volta de 12h55.
A colisão foi registrada por volta das 11h49 no km 355,9 da rodovia federal, e ocorreu no sentido Piúma. As causas da batida ainda não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal. Para atendimento à ocorrência, segundo a Eco101, foram acionados ambulância e guincho, além da PRF, Samu, bombeiros, ambulância e PM de Alfredo Chaves.
Acidente entre van escolar e veículo deixa feridos em Anchieta
O carro Toyota Corolla ficou com a frente destruída após o acidente Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Anchieta informou, por nota, que o ônibus prestava serviço de transporte escolar ao município, e transportava estudantes do ensino fundamental II, com idades entre 12 e 16 anos. Ao todo, 26 alunos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Pronto Atendimento (PA) de Anchieta para receberem atendimento médico. 
Ainda de acordo com a prefeitura, duas alunas foram encaminhadas do PA para realizar exames em Vitória. A administração municipal comunicou que o motorista do micro-ônibus aparentemente sofreu uma lesão na clavícula e também foi levado à Capital. Quanto à condutora do carro, a PRF disse que ela teve uma lesão mais grave, mas não foi divulgou para onde a mulher foi encaminhada. 
A Prefeitura de Anchieta explicou que "tantos os alunos, como os familiares, estão sendo acompanhados e informados por servidores da Secretaria de Educação". A secretaria também mandou equipes ao PA de Anchieta, na escola e no local do acidente para prestarem atendimento.
A Coopetranserrana — empresa responsável pelo micro-ônibus — se pronunciou informando que enviou representantes da diretoria ao local do acidente para acompanhar o desenrolar da ocorrência. "A cooperativa, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação de Anchieta, está levantando todas as informações necessárias para esclarecer o acidente e deu apoio ao motorista, aos estudantes e suas respectivas famílias", afirmou, em nota.
Acidente entre van escolar e veículo deixa feridos em Anchieta
Acidente entre van escolar e veículo deixa feridos em Anchieta Crédito: Telespectador | TV Gazeta

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