Locomotiva da Estrada de Ferro Vitória a Minas, concedida à Vale Crédito: Márcia Foletto/Agência Vale

Nesta quarta-feira (30), a mineradora assinou o compromisso de elaborar o projeto básico de engenharia para construção do segundo trecho, entre Anchieta e Presidente Kennedy . A doação ao Estado foi selada em evento no Palácio Anchieta que contou com a presença do governador Renato Casagrande

A obra até Anchieta deve durar entre quatro e cinco anos e já está com o projeto básico de engenharia pronto, aguardando aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Your browser does not support the audio element. Vale começa em 2024 obra de ferrovia entre Anchieta e Santa Leopoldina

A construção dessa primeira parte será feita pela própria Vale, conforme previsto no contrato de concessão da EFVM, renovado em 2020 . O valor do investimento, no entanto, não foi informado.

Uma vez autorizado o ramal entre Santa Leopoldina e Anchieta pela ANTT, a Vale vai avançar no detalhamento do projeto, o que vai definir as desapropriações, os custos, materiais usados e o traçado final, para que sejam solicitadas as licenças para início das obras.

PROJETO ATÉ KENNEDY SERÁ DOADO PELA VALE

Já a segunda etapa, que terá o projeto elaborado a partir de agora pela Vale, não tem previsão de ser construída pela mineradora. A partir do estudo básico pronto, o governo do Estado vai negociar com o governo federal para encontrar uma alternativa para a construção do trecho até Presidente Kennedy.

Uma alternativa, segundo o secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Tyago Hoffmann, é que o próprio Estado ajude financeiramente a viabilizar a obra.

"Todas as equações serão analisadas. A ideia é juntar novamente a energia do Estado com o setor produtivo para que nós possamos discutir as possibilidades, assim como fizemos para chegar a essa etapa atual de ter a construção confirmada até Anchieta e de termos o projeto até Presidente Kennedy".

O secretário levantou duas hipóteses: "O novo marco regulatório das ferrovias prevê como possibilidade o investimento privado, mas o Estado também está disposto a colaborar, inclusive investindo recursos para que a gente possa - dentro de um fundo com recursos privados, federal e estadual -, viabilizar essa construção", explicou.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Vale, Luiz Ricardo Santiago, a elaboração do projeto para construção do segundo trecho é uma ação voluntária da mineradora, que vai doar o estudo ao Estado. A confecção do projeto terá custo de R$ 35 milhões e deve durar até um ano.

"Assinamos o termo de doação do projeto da EF-118 para entregar ao governo do Estado o projeto básico em um ano. Esse era um compromisso da Vale com o Estado desde a renovação da concessão da ferrovia que nós estamos selando agora" Luiz Ricardo Santiago - Diretor de Relações Institucionais da Vale

A chegada da ferrovia até Presidente Kennedy é considerada estratégica para o Estado, uma vez que para o município está prevista a construção do Porto Central , complexo industrial-portuário de águas profundas que vai movimentar cargas diversas.