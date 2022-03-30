Caminhão de refrigerantes tomba em acidente na Rodovia do Contorno

Um acidente envolvendo um caminhão de refrigerante foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (30), no quilômetro 288,5 da Rodovia do Contorno, em Cariacica, Região Metropolitana de Vitória. Segundo leitores de A Gazeta, o veículo tombou próximo à entrada de Porto Belo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o local do acidente foi isolado, mas não houve interdição. A corporação ressaltou ainda que foi informada pela Eco101, que administra a rodovia, que o motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
Em nota, a Eco101 informou que a carreta tombou enquanto trafegava no sentido Sul, de quem segue para Guarapari. "A ocorrência foi registrada às 11h40. Ambulância, guincho e viatura de inspeção estão no local. Uma pessoa foi removida para o hospital e não há interdição na via", esclareceu.