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Cariacica

Caminhão de refrigerantes tomba em acidente na Rodovia do Contorno

Apesar do acidente, a PRF informou que não houve interdição no trecho; o motorista foi socorrido com ferimentos leves e levado a hospital
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 mar 2022 às 13:47

Publicado em 30 de Março de 2022 às 13:47

Caminhão tombou próximo a uma das passarelas da BR 101. Algumas garrafas de refrigerante caíram na pista Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão de refrigerante foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (30), no quilômetro 288,5 da Rodovia do Contorno, em Cariacica, Região Metropolitana de Vitória. Segundo leitores de A Gazeta, o veículo tombou próximo à entrada de Porto Belo.  
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o local do acidente foi isolado, mas não houve interdição. A corporação ressaltou ainda que foi informada pela Eco101, que administra a rodovia, que o motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
Em nota, a Eco101 informou que a carreta tombou enquanto trafegava no sentido Sul, de quem segue para Guarapari. "A ocorrência foi registrada às 11h40. Ambulância, guincho e viatura de inspeção estão no local. Uma pessoa foi removida para o hospital e não há interdição na via", esclareceu.

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