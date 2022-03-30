Caminhão de refrigerantes tomba em acidente na Rodovia do Contorno

Caminhão tombou próximo a uma das passarelas da BR 101. Algumas garrafas de refrigerante caíram na pista

Em nota, a Eco101 informou que a carreta tombou enquanto trafegava no sentido Sul, de quem segue para Guarapari. "A ocorrência foi registrada às 11h40. Ambulância, guincho e viatura de inspeção estão no local. Uma pessoa foi removida para o hospital e não há interdição na via", esclareceu.