Adolescente de bicicleta fica ferido em acidente com ônibus em Cachoeiro

Um adolescente de 14 anos ficou ferido em um acidente envolvendo a bicicleta conduzida por ele e um ônibus na Rua Oracir Amarantes Matos, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , na tarde desta terça-feira (29).

Ônibus fazia uma curva no momento em que acidente ocorreu, no bairro Marbrasa Crédito: Redes Sociais

Segundo a empresa Flecha Branca, responsável pelo veículo, o ônibus estava fazendo uma curva no bairro, enquanto o adolescente descia de bicicleta o morro do Residencial Esperança, mas acabou perdendo o controle e colidindo na lateral do coletivo.

O motorista do ônibus prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao Pronto-Atendimento (PA) de Cachoeiro de Itapemirim. A empresa comunicou que está prestando assistência e tomando todas as medidas necessárias.

Polícia Militar foi acionada pelo motorista do ônibus. “O condutor informou que trafegava pela Rua Oracir Amarantes Matos, em Marbrasa, quando um adolescente, em uma bicicleta, colidiu contra o veículo e ele mesmo o socorreu para o PA da região”, comunicou a PM, em nota.