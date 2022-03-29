Adolescente de bicicleta fica ferido em acidente com ônibus em Cachoeiro

Um adolescente de 14 anos ficou ferido em um acidente envolvendo a bicicleta conduzida por ele e um ônibus na Rua Oracir Amarantes Matos, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (29).
Segundo a empresa Flecha Branca, responsável pelo veículo, o ônibus estava fazendo uma curva no bairro, enquanto o adolescente descia de bicicleta o morro do Residencial Esperança, mas acabou perdendo o controle e colidindo na lateral do coletivo.
O motorista do ônibus prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao Pronto-Atendimento (PA) de Cachoeiro de Itapemirim. A empresa comunicou que está prestando assistência e tomando todas as medidas necessárias.
A Polícia Militar foi acionada pelo motorista do ônibus. “O condutor informou que trafegava pela Rua Oracir Amarantes Matos, em Marbrasa, quando um adolescente, em uma bicicleta, colidiu contra o veículo e ele mesmo o socorreu para o PA da região”, comunicou a PM, em nota.
A vítima precisou ser transferida do Pronto-Atendimento Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA). Por nota, a unidade informou que "o adolescente de 14 anos foi atendido no pronto-socorro, vítima de atropelamento. O paciente apresenta estado de saúde estável e se mantém em observação médica".