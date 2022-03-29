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Bairro Marbrasa

Adolescente de bicicleta fica ferido em acidente com ônibus em Cachoeiro

Empresa informou que coletivo realizada uma curva quando o jovem perdeu o controle da bicicleta e colidiu na lateral do veículo, na tarde desta terça (29). Jovem está estável, em observação

Publicado em 29 de Março de 2022 às 19:17

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 mar 2022 às 19:17
Um adolescente de 14 anos ficou ferido em um acidente envolvendo a bicicleta conduzida por ele e um ônibus na Rua Oracir Amarantes Matos, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (29).
Adolescente é atropelado por ônibus em Cachoeiro
Ônibus fazia uma curva no momento em que acidente ocorreu, no bairro Marbrasa  Crédito: Redes Sociais
Segundo a empresa Flecha Branca, responsável pelo veículo, o ônibus estava fazendo uma curva no bairro, enquanto o adolescente descia de bicicleta o morro do Residencial Esperança, mas acabou perdendo o controle e colidindo na lateral do coletivo.
O motorista do ônibus prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao Pronto-Atendimento (PA) de Cachoeiro de Itapemirim. A empresa comunicou que está prestando assistência e tomando todas as medidas necessárias.
Polícia Militar foi acionada pelo motorista do ônibus. “O condutor informou que trafegava pela Rua Oracir Amarantes Matos, em Marbrasa, quando um adolescente, em uma bicicleta, colidiu contra o veículo e ele mesmo o socorreu para o PA da região”, comunicou a PM, em nota.
A vítima precisou ser transferida do Pronto-Atendimento Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA). Por nota, a unidade informou que "o adolescente de 14 anos foi atendido no pronto-socorro, vítima de atropelamento. O paciente apresenta estado de saúde estável e se mantém em observação médica".

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