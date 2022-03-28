"Will Smith brasileiro": sucesso na web, sósia do ator é de Cachoeiro

Em seis meses, Júlio Gabriel Santana Ribeiro alcançou o tão sonhado 1 milhão de seguidores Crédito: Arquivo pessoal

Ele não tem a fama do original, mas também faz sucesso! Júlio Gabriel Santana Ribeiro, de 22 anos, é morador de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do ES , e é conhecido como o "Will Smith brasileiro". No final do ano de 2020, um vídeo do jovem imitando o ator viralizou e, atualmente, ele mais de 1 milhão de seguidores — somente no TikTok.

Em 2018, Júlio Gabriel começou a gravar conteúdo na plataforma digital Musically e, no mesmo ano, o aplicativo mudou de nome e passou a ser chamado TikTok. Naquela época, o jovem já fazia algumas dublagens de filmes e séries, mas não imaginava imitar o Will Smith.

Essa situação mudou dois anos depois, mais precisamente no dia 1º de agosto de 2020. “Baixei um aplicativo chamado 'Impressions app', o deep fake que faz mudanças no rosto. Aí fiz um vídeo usando o rosto do ator Will Smith, postei no TikTok e o vídeo chegou a ter 4 milhões de visualizações”, conta.

O Will Smith brasileiro lembra que, nesse dia, gravou o vídeo na parte da manhã antes de ir trabalhar, pois, além de criador de conteúdo, Júlio Gabriel também trabalha como lojista. Ele não esperava a surpresa que teria ao retornar para casa. “Meu celular começou a vibrar, com várias notificações. Meus amigos vieram me avisar que eu tinha viralizado e até artista estava compartilhando meu vídeo”, relata o jovem.

O artista que compartilhou o vídeo de Júlio Gabriel é o famoso rapper e compositor brasileiro, MC Poze do Rodo. Foi com a música dele que o jovem de Cachoeiro de Itapemirim apareceu cantando no vídeo que viralizou. Páginas de entretenimento e perfis no Instagram também publicaram a gravação e, rapidamente, o rapaz foi ganhando cada vez mais seguidores no TikTok.

"Em 2021, cheguei à marca de 1,2 milhões de seguidores devido aos meus vídeos virais. Hoje, sou conhecido como ‘Will Smith brasileiro’" Júlio Gabriel Santana Ribeiro - Criador de conteúdo e lojista

Júlio Gabriel Santana Ribeiro ou 'Will Smith brasileiro', tem 22 anos e é morador de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal

Apesar de o jovem ter viralizado usando um filtro, muitas pessoas o acham parecido com o ator também sem o filtro. Para ele, é uma honra ser chamado de ‘Will Smith brasileiro’ e saber que as pessoas gostam de seus vídeos. “É uma sensação única ser comparado a uns dos maiores atores do cinema. Acabei aceitando esse título, pois a ideia é trazer a cara do Brasil, e o ‘Will Smith brasileiro’ é um personagem criado por mim”, disse.

"SANJO", NOME NO CENÁRIO DA MÚSICA

“Sanjo” é o nome artístico de Júlio Gabriel no cenário musical. Ele afirma que, desde que tinha 10 anos, passou a gostar muito de música por influência do avô. “Ele estava sempre fazendo música, poemas e tocando instrumentos. Comecei cantando sertanejo universitário, que era o que o meu avô ouvia”, diz.

Apesar de Sanjo gravar vídeos com muito humor, ele também quer seguir a carreira de cantor de música acústica, love song e trap. “A música é algo que comecei antes dos vídeos. Meu nome artístico é uma homenagem ao meu avô que, hoje, não está aqui entre nós”, explicou.

Atualmente, com um total de 1,3 milhões de seguidores, o jovem artista espera ficar conhecido com as letras que compõe, e, assim como na área do humor, fazer sucesso também no âmbito musical. “Música é a minha paixão”, conclui.