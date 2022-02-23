Mulher de Cachoeiro ganha R$ 100 mil em sorteio que incentiva CPF na nota

TV Gazeta Sul e do G1 ES. Uma moradora de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo (ES) , foi a vencedora do prêmio máximo, no valor de R$ 100 mil, do programa Nota Premiada Capixaba, criado para incentivar consumidores do Estado a incluir o CPF nas notas fiscais. O nome da ganhadora é Mirella Silva Santos, segundo informações dae do

Mirella na cerimônia de divulgação dos ganhadores Crédito: Divulgação/Sefaz

A cerimônia simbólica que divulgou os 15 ganhadores do sorteio de janeiro, com prêmios em dinheiro, aconteceu na terça-feira (22). Os valores variam de R$ 2,5 mil a R$ 20 mil nos prêmios mensais, e chega a R$ 100 mil no especial anual.

A vencedora do prêmio anual disse ao G1 ES que não vai mais deixar de inserir o CPF nas notas daqui para a frente. “Agora, mais que nunca, eu vou continuar pedindo para colocar o meu CPF nas notas fiscais. Isso em todos os estabelecimentos, independentemente do valor da compra”, ressaltou.

Mirella também contou que pretende ter uma vida nova. Para isso, quer começar a empreender e ter um negócio próprio no setor alimentício.

SAIBA COMO PARTICIPAR

Para participar da Nota Premiada Capixaba, é preciso pedir a inclusão do CPF na Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) ou na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e se cadastrar no site do programa

A cada um real nas notas cadastradas, um ponto é computado. Para ter a chance de ganhar os prêmios, são necessários, no mínimo, 50 pontos registrados por CPF.