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Prêmio

Mulher de Cachoeiro ganha R$ 100 mil em sorteio que incentiva CPF na nota

Mirella Silva Santos vai realizar o sonho de ter o próprio negócio com o dinheiro que chegou de forma inesperada

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 16:43

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

23 fev 2022 às 16:43
 Uma moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo (ES), foi a vencedora do prêmio máximo, no valor de R$ 100 mil, do programa Nota Premiada Capixaba, criado para incentivar consumidores do Estado a incluir o CPF nas notas fiscais.  O nome da ganhadora é Mirella Silva Santos, segundo informações  da TV Gazeta Sul e do G1 ES.
Mulher de Cachoeiro ganha R$ 100 mil em sorteio que coloca CPF na nota fiscal
Mirella  na cerimônia de divulgação dos ganhadores Crédito: Divulgação/Sefaz
A cerimônia simbólica que divulgou os 15 ganhadores do sorteio de janeiro, com prêmios em dinheiro, aconteceu na terça-feira (22). Os valores variam de R$ 2,5 mil a R$ 20 mil nos prêmios mensais, e chega a R$ 100 mil no especial anual.
A vencedora do prêmio anual disse ao G1 ES que não vai mais deixar de inserir o CPF nas notas daqui para a frente. “Agora, mais que nunca, eu vou continuar pedindo para colocar o meu CPF nas notas fiscais. Isso em todos os estabelecimentos, independentemente do valor da compra”, ressaltou.
Mirella também contou que pretende ter uma vida nova. Para isso, quer começar a empreender e ter um negócio próprio no setor alimentício.

SAIBA COMO PARTICIPAR

Para participar da Nota Premiada Capixaba, é preciso pedir a inclusão do CPF na Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) ou na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e se cadastrar no site do programa.
A cada um real nas notas cadastradas, um ponto é computado. Para ter a chance de ganhar os prêmios, são necessários, no mínimo, 50 pontos registrados por CPF.
O segundo sorteio do programa, do mês de fevereiro, está marcado para acontecer nesta quinta-feira (24).

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