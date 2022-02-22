Busto de bronze é furtado em avenida de Cachoeiro de Itapemirim

O busto do empresário José Félix Cheim foi furtado na segunda-feira (21) Crédito: Arquivo Pessoal

O busto do empresário José Félix Cheim foi furtado na segunda-feira (21), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . Ele estava localizado no início da Avenida José Félix Cheim, popularmente conhecida como “Linha Vermelha”, no bairro Basileia.

A família do empresário contou quem era o homem que teve sua imagem reproduzida na obra. “José Félix Cheim foi um empresário de Cachoeiro. Ele tinha uma empresa grande de transportes, com vendas para outros Estados como Rio de Janeiro, e gerava muitos empregos. Por isso, foi homenageado”, comunicou.

A data da inauguração da peça foi 19 de setembro de 2003. O busto foi encomendado pela própria família e confeccionado em bronze. Além disso, a família lembra que se trata do nome de uma das principais avenidas do município. “Era um orgulho, uma representação da família”.

Peça foi inaugurada em 19 de setembro de 2003 Crédito: Arquivo Pessoal

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Na segunda-feira (21), o vereador Higner Mansur sentiu falta da peça e, logo em seguida, entrou em contato com a família. Foi feito então um boletim de ocorrência (BO).

Segundo o histórico do BO, acredita-se que o busto foi furtado por usuários de droga, “com o intuito de vender ou de derreter, obtendo assim recursos para a manutenção de seus vícios”.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. “Diligências estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, comunicou.

Disque-Denúncia 181 ou de acesso ao site A polícia também ressaltou a importância do papel da população nas investigações, pois informações podem ser fornecidas de forma anônima por meio de ligação para oou de acesso ao site disquedenuncia181.es.gov.br