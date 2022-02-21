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Sob escolta no hospital

Homem é baleado em Cachoeiro e PM descobre mandado de prisão em aberto

Vítima do disparo é um homem suspeito de ter cometido crime de estupro de vulnerável. Ele será encaminhado para a delegacia após a alta médica

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 19:09

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 fev 2022 às 19:09
Um homem de 36 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo no antebraço direito, no último domingo (20), no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar (PM), que foi acionada para atender à ocorrência, a vítima tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.
Homem é baleado em Cachoeiro e polícia descobre que vítima tem mandado de prisão
A Polícia Militar apreendeu a pistola utilizada na tentativa de homicídio, assim como revólver e munições Crédito: Divulgação/9°BPM
No local, os policiais militares perguntaram à vítima sobre o que teria acontecido. “O homem relatou que foi abordado por um suspeito em um veículo e que este teria efetuado os disparos. Após consulta, foi constatado que o indivíduo baleado tinha mandado de prisão em aberto”, contou a polícia.
Em seguida, o homem ferido foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. De acordo com a PM, ele ficará sob escolta até receber alta médica. “Por ter mandado de prisão em aberto, a vítima será encaminhada para a delegacia após alta médica, como de praxe”, comunicou.

AUTOR DO DISPARO

Ainda segundo a PM, por meio de informações do Serviço de inteligência da Unidade, o autor do disparo foi abordado pela polícia no bairro Bela Vista com a esposa dele. A arma utilizada na tentativa de homicídio pertencia à mulher, sendo uma pistola calibre 380, Glock com três carregadores e 44 munições do mesmo calibre.
Além disso, os militares, com apoio do delegado de plantão,  localizaram um revólver calibre 38 com cinco munições, bem como uma cápsula de 380 deflagrada. “O indivíduo detido confessou ter envolvido na ocorrência. Não houve resistência por parte do casal”, informou a PM.

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