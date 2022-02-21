Homem é baleado em Cachoeiro e PM descobre mandado de prisão em aberto

Um homem de 36 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo no antebraço direito, no último domingo (20), no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim . Segundo a Polícia Militar (PM), que foi acionada para atender à ocorrência, a vítima tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

A Polícia Militar apreendeu a pistola utilizada na tentativa de homicídio, assim como revólver e munições Crédito: Divulgação/9°BPM

No local, os policiais militares perguntaram à vítima sobre o que teria acontecido. “O homem relatou que foi abordado por um suspeito em um veículo e que este teria efetuado os disparos. Após consulta, foi constatado que o indivíduo baleado tinha mandado de prisão em aberto”, contou a polícia.

Em seguida, o homem ferido foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. De acordo com a PM, ele ficará sob escolta até receber alta médica. “Por ter mandado de prisão em aberto, a vítima será encaminhada para a delegacia após alta médica, como de praxe”, comunicou.

AUTOR DO DISPARO

Ainda segundo a PM, por meio de informações do Serviço de inteligência da Unidade, o autor do disparo foi abordado pela polícia no bairro Bela Vista com a esposa dele. A arma utilizada na tentativa de homicídio pertencia à mulher, sendo uma pistola calibre 380, Glock com três carregadores e 44 munições do mesmo calibre.