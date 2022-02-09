“Operação Capone” teve início na madrugada desta terça-feira (8) e também apreendeu drogas, dinheiro e armamento pesado. Segundo a polícia, os suspeitos compravam veículos e imóveis com o dinheiro obtido com a venda das drogas. Polícia Civil prendeu três homens e duas mulheres no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . A chamadateve início na madrugada desta terça-feira (8) e também apreendeu drogas, dinheiro e armamento pesado. Segundo a polícia, os suspeitos compravam veículos e imóveis com o dinheiro obtido com a venda das drogas.

A Polícia Civil apreendeu armas, drogas e dinheiro Crédito: Divulgação \ PCES

A operação mobilizou quatro delegacias especializadas: Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo). O cão "Killer", do grupo K9 da Força Tática, também participou da ação.

De acordo com a polícia, o objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão em locais utilizados para o depósito de drogas, armas e dinheiro.



Your browser does not support the audio element. Bando que comprava imóveis com dinheiro do tráfico é preso em Cachoeiro

O delegado responsável pela operação, Rafael Amaral Ferreira, disse que os trabalhos de investigação duraram cerca de seis meses. Ele destacou que os suspeitos estão entre os maiores traficantes do município. As investigações prosseguem, até que os demais membros do bando sejam identificados.



"Eles podem ser considerados os grandes traficantes da cidade" Dr. Rafael Amaral Ferreira - Delegadp

MATERIAIS APREENDIDOS

Além das prisões, a Polícia Civil informou que foram encontrados "vários quilos de crack, maconha, cocaína, dezenas de milhares de pinos utilizados na embalagem de cocaína, mais de R$ 32 mil em espécie, quatro armas de fogo (duas pistolas, uma de fabricação israelense), um revólver 38, um rifle 22, dezenas de cartuchos de calibres das respectivas armas, rádios comunicadores, aparelhos celulares e balanças”.



Também foram apreendidas motos e automóveis. Os veículos, segundo a polícia, foram adquiridos, possivelmente, com o dinheiro do comércio ilegal de drogas. “Durante as buscas, pode-se confirmar que os investigados vinham adquirindo imóveis, também com o dinheiro ganho com a venda das drogas, locais, inclusive, utilizados para a guarda dos entorpecentes”, detalhou.

Segundo as autoridades, os cinco suspeitos, três homens e duas mulheres, foram conduzidos ao plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. “Ele (o delegado) irá analisar as tipificações penais nas quais se enquadrariam, dentre elas – o tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo, receptação e lavagem de capitais”, explicou a polícia.