Empresas do setor de rochas, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão sofrendo prejuízos nos últimos dias com furtos, principalmente de fios de cobre e de ferramentas de alto valor. Imagens de câmeras de segurança de um dos locais mostra a ação dos bandidos (vídeo acima).
A empresa que foi alvo dos criminosos, cuja ação foi registrada, fica na Rodovia do Frade, interior do município. Segundo o empresário Ronaldo Albernaz , o furto ocorreu na última terça-feira (1°) e foi a terceira vez que o local foi invadido por assaltantes em um período de quatro meses. Somente nesta semana, o prejuízo, segundo ele, foi de mais de R$ 60 mil. Por conta disso, a empresa vai ficar parada por 30 dias.
Empresas de rochas têm prejuízos com furtos de fios em Cachoeiro
“Teve em novembro, em dezembro e agora, com furto de cabos. Desta vez, jogaram o transformador no chão. A finalidade são os cabos elétricos, de cobre. No escritório, quebraram na marreta e tiraram tudo que podiam. Meu prejuízo é grande e temos que cumprir uma agenda com os clientes”, lamentou Albernaz, em entrevista à TV Gazeta Sul.
Após pegarem toda a fiação do galpão da empresa, os assaltantes foram invadiram o escritório, fazendo um buraco na parede para conseguirem entrar no local. Eles também furtaram ferramentas avaliadas em mais de R$ 40 mil.
Outros empresários da Rodovia do Frade passam pelo mesmo problema. Na última quarta-feira (9), bandidos agiram de forma parecida em outra empresa de Varlei Zonatto. Segundo ele, levaram do local toda a fiação da polideira e da ponte rolante. O empresário calcula um prejuízo de quase R$ 15 mil. Ele afirma que o local ficará mais de uma semana sem conseguir fazer o polimento das chapas.
Os empresários afirmam estarem cansados de sofrer com tantos prejuízos e de conviver com a insegurança, e pedem que os casos de furtam sejam solucionados e os criminosos, presos. “A produção fica parada e a certeza que temos é que a polícia prende e, daqui a pouco, eles estarão na rua novamente. Isso é que nos deixa mais magoados”, disse Zonatto, em entrevista ao repórter Theles Rodrigues, da TV Gazeta Sul.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Sobre os casos, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que uma das vítimas registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã da última quarta-feira (2). O caso está sob investigação e outros detalhes não podem ser passados, por enquanto, segundo a corporação.
Em relação às queixas de insegurança no local, a Polícia Militar disse que realiza patrulhamento ostensivo na região e que está à disposição dos empresários para conversar e avaliar as ações de segurança pública.