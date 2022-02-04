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vídeo acima). Empresas do setor de rochas, no interior de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , estão sofrendo prejuízos nos últimos dias com furtos, principalmente de fios de cobre e de ferramentas de alto valor. Imagens de câmeras de segurança de um dos locais mostra a ação dos bandidos ().

A empresa que foi alvo dos criminosos, cuja ação foi registrada, fica na Rodovia do Frade, interior do município. Segundo o empresário Ronaldo Albernaz , o furto ocorreu na última terça-feira (1°) e foi a terceira vez que o local foi invadido por assaltantes em um período de quatro meses. Somente nesta semana, o prejuízo, segundo ele, foi de mais de R$ 60 mil. Por conta disso, a empresa vai ficar parada por 30 dias.

Your browser does not support the audio element. Empresas de rochas têm prejuízos com furtos de fios em Cachoeiro

“Teve em novembro, em dezembro e agora, com furto de cabos. Desta vez, jogaram o transformador no chão. A finalidade são os cabos elétricos, de cobre. No escritório, quebraram na marreta e tiraram tudo que podiam. Meu prejuízo é grande e temos que cumprir uma agenda com os clientes”, lamentou Albernaz, em entrevista à TV Gazeta Sul.

Empresas de rochas sofrem com furtos em Cachoeiro Crédito: Montagen| A Gazeta

Após pegarem toda a fiação do galpão da empresa, os assaltantes foram invadiram o escritório, fazendo um buraco na parede para conseguirem entrar no local. Eles também furtaram ferramentas avaliadas em mais de R$ 40 mil.

Outros empresários da Rodovia do Frade passam pelo mesmo problema. Na última quarta-feira (9), bandidos agiram de forma parecida em outra empresa de Varlei Zonatto. Segundo ele, levaram do local toda a fiação da polideira e da ponte rolante. O empresário calcula um prejuízo de quase R$ 15 mil. Ele afirma que o local ficará mais de uma semana sem conseguir fazer o polimento das chapas.

Os empresários afirmam estarem cansados de sofrer com tantos prejuízos e de conviver com a insegurança, e pedem que os casos de furtam sejam solucionados e os criminosos, presos. “A produção fica parada e a certeza que temos é que a polícia prende e, daqui a pouco, eles estarão na rua novamente. Isso é que nos deixa mais magoados”, disse Zonatto, em entrevista ao repórter Theles Rodrigues, da TV Gazeta Sul.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Sobre os casos, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que uma das vítimas registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã da última quarta-feira (2). O caso está sob investigação e outros detalhes não podem ser passados, por enquanto, segundo a corporação.