Golpistas que clonavam cartões para compras na internet são presos no ES

A Polícia Civil pendeu três integrantes do grupo criminoso nesta quarta-feira (2) Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Três integrantes de um grupo criminoso que participavam de um esquema relacionado à compra de eletrodomésticos pela internet utilizando cartões clonados foram presos pela Polícia Civil nessa quarta-feira (2). De acordo com a polícia, eles compravam os produtos e remetiam a entrega para pessoas que atuavam como "testas de ferro".

Esses remetentes, segundo a Polícia Civil, recebiam cerca de R$ 5 mil para receberem o material. O nome de nenhum dos envolvidos e os locais da prisão foram divulgados pela polícia.

Durante as investigações, conforme informado pela polícia, foram apreendidas duas televisões, uma de 60 polegadas e outra de 75 polegadas, avaliadas em R$ 20 mil.

A operação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) em conjunto com a Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), Delegacia de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DCCTC), Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP) e Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa).

Mais informações serão divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (4).