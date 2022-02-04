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Golpe

Golpistas que clonavam cartões para compras na internet são presos no ES

O grupo fazia a compra pela internet e remetia para "testas de ferro", que ganhavam R$ 5 mil para receber os produtos; duas TVs avaliadas em R$ 20 mil foram apreendidas

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 10:21

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 fev 2022 às 10:21
Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES
A Polícia Civil pendeu três integrantes do grupo criminoso nesta quarta-feira (2) Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Três integrantes de um grupo criminoso que participavam de um esquema relacionado à compra de eletrodomésticos pela internet utilizando cartões clonados foram presos pela Polícia Civil nessa quarta-feira (2). De acordo com a polícia, eles compravam os produtos e remetiam a entrega para pessoas que atuavam como "testas de ferro". 
Esses remetentes, segundo a Polícia Civil, recebiam cerca de R$ 5 mil para receberem o material. O nome de nenhum dos envolvidos e os locais da prisão foram divulgados pela polícia.
Durante as investigações, conforme informado pela polícia, foram apreendidas duas televisões, uma de 60 polegadas e outra de 75 polegadas, avaliadas em R$ 20 mil.
A operação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) em conjunto com a Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), Delegacia de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DCCTC), Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP) e Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa).
Mais informações serão divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (4).
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