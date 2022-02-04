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Dupla é presa com quase R$ 1 milhão dentro de carro em Vila Velha

Os homens transportavam mais de R$ 800 mil e não souberam dizer a procedência; eles alegaram que foram contratados para levar a quantia até um ponto da Rodovia Leste-Oeste

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 09:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2022 às 09:40
Dupla foi detida com quase R$ 1 milhão dentro de carro em Vila Velha
O dinheiro em espécie estava em um carro, que foi abordado pela polícia Crédito: Dvulgação/PF
Dois homens que transportavam R$ 800.598,00 em espécie e sem procedência foram presos, no fim da noite desta quinta-feira (3), em Vila Velha, na Grande Vitória. Os suspeitos foram abordados por policiais militares e levados para depor na Polícia Federal.
Segundo os militares, os homens fugiram assim que perceberam a aproximação da polícia ao veículo em que eles estavam, no bairro Ibes. Os suspeitos foram perseguidos até o bairro Nossa Senhora da Penha, onde foram detidos.
Os agentes contaram ainda que os homens não ofereceram resistência e, quando perguntados sobre o motivo da fuga e da existência de materiais ilícitos no carro, responderam que fugiram pois havia uma grande quantidade de dinheiro.

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Os detidos não explicaram a origem dos valores e contaram aos policiais que foram contratados para levarem o dinheiro à Rodovia Leste-Oeste, que liga Vila Velha a Cariacica, mas não revelaram quem seria o contratante ou quem receberia o dinheiro.
De acordo com a Polícia Federal, durante o depoimento, os suspeitos permaneceram em silêncio e foram liberados. O dinheiro que estava com eles foi apreendido e um inquérito será instaurado para identificar as outras pessoas envolvidas no esquema e a existência de ilegalidades.

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