Dupla é presa com quase R$ 1 milhão dentro de carro em Vila Velha

O dinheiro em espécie estava em um carro, que foi abordado pela polícia Crédito: Dvulgação/PF

Dois homens que transportavam R$ 800.598,00 em espécie e sem procedência foram presos, no fim da noite desta quinta-feira (3), em Vila Velha , na Grande Vitória. Os suspeitos foram abordados por policiais militares e levados para depor na Polícia Federal.

Segundo os militares, os homens fugiram assim que perceberam a aproximação da polícia ao veículo em que eles estavam, no bairro Ibes. Os suspeitos foram perseguidos até o bairro Nossa Senhora da Penha, onde foram detidos.

Os agentes contaram ainda que os homens não ofereceram resistência e, quando perguntados sobre o motivo da fuga e da existência de materiais ilícitos no carro, responderam que fugiram pois havia uma grande quantidade de dinheiro.

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Os detidos não explicaram a origem dos valores e contaram aos policiais que foram contratados para levarem o dinheiro à Rodovia Leste-Oeste, que liga Vila Velha a Cariacica, mas não revelaram quem seria o contratante ou quem receberia o dinheiro.