Sede do DML em Vitória: jovem foi submetida a exames de lesão corporal e toxicológico na unidade Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Namorada de jovem que teve barriga aberta em Guarapari faz exame de lesão corporal

O advogado das duas famílias, Lécio Machado, disse que a jovem tem diversas lesões no corpo - nas pernas, joelhos, nas mãos, na cabeça e na boca - e que, inclusive, precisou levar pontos. Ele mostrou fotos das lesões para a reportagem de A Gazeta, mas as imagens ainda não podem ser divulgadas a pedido da família.

Quanto ao exame realizado no DML, ainda não há um prazo para que o laudo seja apresentado, mas o documento será encaminhado à Polícia Civil , que conduz as investigações sobre o caso.

Nesta quarta (2), a jovem esteve no Hospital Maternidade de Anchieta, onde pegou o prontuário médico para levá-lo ao DML. Ela recebeu o primeiro atendimento nessa unidade, ainda no dia 16 de janeiro, após passar pela UPA de Guarapari e não ficar no local devido à lotação.

O namorado também deverá ir ao DML, mas apenas após receber alta hospitalar. Ele permanece internado devido à gravidade dos ferimentos que sofreu.

Após alta hospitalar, rapaz também deverá ser levado ao DML Crédito: Reprodução/Redes sociais

O laudo foi emitido pelo hospital nesta quarta (2) e ainda registra que a previsão de alta do jovem é de sete a 10 dias a partir dessa data. Com isso, é possível que na próxima semana, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, o jovem esteja em casa.

O QUE SE SABE ATÉ O MOMENTO SOBRE O CRIME

Na noite de 15 de janeiro, o casal de namorados foi até a Praia do Ermitão, em Guarapari, para fazer um luau de despedida, já que o rapaz viajaria para os Estados Unidos para estudar, segundo a família.

O acesso principal à praia, feito pela portaria do Parque Morro da Pescaria, estava fechado. Por isso, os jovens passaram pelas pedras. Câmeras de monitoramento mostram eles entrando no local por volta das 21h.

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A namorada informou em depoimento, segundo o advogado Lécio Machado, que ao chegar na parte de areia eles beberam vinho e usaram drogas. Depois disso, "apagaram"

Machado conta que, por volta das 2 horas, a jovem acordou com uma ligação da mãe. Foi quando ela percebeu que estava machucada e o namorado com a barriga perfurada. Ela pediu ajuda à mãe e o namorado teria gritado o nome do lugar que eles estavam.

A mãe da menina teria ido até o local, mas como não conseguiu entrar no parque, voltou para a casa para acordar o marido e avisar sobre o ocorrido. O advogado diz que pai da jovem chegou na portaria do parque por volta das 4 horas, onde encontrou com a filha desesperada.

Imagens de monitoramento mostram às 6 horas o pai da jovem correndo pelo parque. Logo em seguida, os socorristas do Samu passam transportando o rapaz em um quadriciclo. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.