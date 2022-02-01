Namorada de jovem ferido em Guarapari diz que eles "apagaram" após uso de droga

Material encontrado pela PM na Praia do Ermitão, em Guararari Crédito: Foto leitor de A Gazeta

Ainda não foi marcado o dia em que o rapaz irá prestar seu depoimento. A informação do advogado é que está sendo aguardada a recuperação dele, que permanece internado em um hospital particular de Vitória. De acordo com o advogado Lécio Machado, que representa o casal , o depoimento da jovem foi prestado no final da tarde desta segunda-feira (31).

“Ela relatou que os dois utilizaram, pela primeira vez, um quadradinho de papel, mas não soube informar mais detalhes, por não se lembrar do que aconteceu após fazer o uso da droga”, disse o advogado, em entrevista para A Gazeta, nesta terça-feira (1º). Quadradinho de papel é uma expressão usada normalmente para se referir à droga LSD, pelo seu formato.

A Polícia Civil confirmou que a jovem prestou depoimento no final da tarde desta segunda-feira (31), que informou ter feito uso de bebida alcoólica e do entorpecente e que não se recordava dos fatos ocorridos após o uso da droga. Aos policiais também foi relatado que os fatos aconteceram na praia e que ela pediu ajuda aos vigias do parque por volta das 2 horas.

Imagens de videomonitoramento mostram o casal entrando no parque municipal Morro da Pescaria, na Praia do Morro, em Guarapari, na noite do dia 15 por uma trilha nas pedras, já que a portaria do parque municipal estava fechada.

Por volta das 6 horas do dia seguinte, as câmeras registraram ele sendo socorrido em um veículo do Corpo de Bombeiros, junto com o Samu.

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Segundo o advogado, a jovem relatou para a polícia que eles chegaram ao Parque do Morro da Pescaria entre 20h30 e 21h30. Acessaram a praia não pela portaria principal, mas pelas pedras à beira-mar. Informou que, assim como eles, vários pescadores passavam pelo local também em direção à praia.

Contou ainda que andaram pela trilha, por cerca de 800 metros, até chegar à praia. Informou que não estavam sozinhos, que havia pescadores nas pedras, um pouco distante.

“Ouviram música, beberam vinho, entraram no mar e aí fizeram o uso da droga. Diz que foi um quadradinho de papel que usaram pela primeira vez e que não se recorda do nome (da droga). Depois disso ela não se recorda do que aconteceu”, relatou o advogado em entrevista para A Gazeta.

RETOMOU A CONSCIÊNCIA DURANTE A MADRUGADA

De acordo com o advogado Lécio Machado, a jovem retomou a consciência durante a madrugada. “Ela não se recorda direito, mas a mãe dela conta que a jovem atendeu a uma ligação por volta das 2 horas, onde acabou pedindo ajuda. Conta que, ao retomar a consciência, percebeu que o namorado estava com a cabeça em seu colo e que ele sentia dor, mas não conseguia entender o que tinha acontecido”.

A partir de então ela foi até a guarita do parque para pedir ajuda, segundo o advogado. O pai da jovem, que tinha sido acionado pela mãe dela após a ligação, estava chegando ao local. “O pai dela foi o primeiro a prestar socorro aos dois. O rapaz estava com um corte na barriga e ainda outros na orelha, cabeça, perna e sangrando. O pai e o vigia perceberam que ele também estava com o intestino exposto”, relatou Lécio à reportagem de A Gazeta.

A jovem também estava ferida, com a cabeça machucada, corte nas pernas, mãos e hematomas nos braços. “Não foi constatado abuso sexual, mas ela não se recorda como aquilo foi feito”, conta o advogado.

De acordo com Lécio Machado, somente entre 5 horas e 6 horas, após o socorro, é que foi encontrado na praia partes do intestino do jovem. E que foi constatado que o material deles estava revirado e que um celular havia sumido, assim como R$ 80 e cartões de crédito.

Praia do Ermitão, em Guarapari Crédito: Juliana Borges/G1 ES

TUMULTO NAS REDES SOCIAIS

O advogado Lécio Machado relata estar surpreso com o espaço que a divulgação do assunto ganhou nas redes sociais. Afirma que a investigação já vinha sendo feita pela polícia desde que os fatos ocorreram.

“Os jovens são de famílias simples de Guarapari e as investigações já vêm acontecendo desde o dia 16. Eu fui até a delegacia e os jovens ainda não tinham se apresentado em decorrência das condições de saúde. Ninguém estava escondendo nenhuma informação. Pensávamos que era um latrocínio. Nos assustou a situação e o clamor nas redes sociais”, observou o advogado.

ENTENDA O CASO

A situação ganhou as redes sociais neste domingo (30), quando foram compartilhadas muitas versões desencontradas sobre o assunto. A Gazeta então procurou a polícia para obter as informações corretas sobre a investigação.

Material encontrado pela PM na Praia do Ermitão, em Guararari Crédito: Foto leitor de A Gazeta

Por meio de nota, a PC confirmou que o caso está sendo apurado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Até o momento, segundo a nota da polícia, "não há como afirmar que a mulher esteja envolvida nos fatos". Foi informado ainda que "nenhum suspeito foi detido e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", segundo a nota da Polícia Civil.

O rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levado para o Hospital Maternidade Anchieta e, posteriormente, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) - antigo São Lucas -, em Vitória, onde deu entrada por volta das 7h30 do dia 16 de janeiro. Depois, foi transferido para o Vitória Apart Hospital, onde segue internado.

Para A Gazeta, o hospital informou em que "o paciente em questão está internado no hospital desde o dia 16 de janeiro, depois de passar por atendimento prévio em outra unidade. Ele segue internado, mas o hospital não tem autorização para fornecer informações clínicas e de seu estado de saúde”.

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PERÍCIA EM MATERIAL ENCONTRADO NA PRAIA

Polícia Civil também analisa as imagens de videomonitoramento do parque. As informações preliminares são de que eles fariam uma despedida na praia, visto que o rapaz iria para os Estados Unidos.

Boletim de ocorrência sobre o caso do jovem encontrado com corte na barriga em praia de Guarapari Crédito: Foto leitor A Gazeta

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS

No boletim de acionamento do Ciodes, que enviou uma viatura ao Hospital Maternidade Anchieta, é informado que uma mulher deu entrada no local com cortes na mão, nas pernas e hematoma na cabeça. O relato oficial aponta que os ferimentos são “devido a uma briga que teve com seu namorado”.

Já no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar é descrito que o atendimento realizado pelos policiais ocorreu às 9h26 do dia 16 de janeiro. A guarnição relata que atendeu uma ocorrência no Hospital Maternidade Anchieta, “para verificar uma situação de lesão corporal leve”, envolvendo uma jovem.

Aos policiais, ela relatou que estava na Praia do Morro, em Guarapari, com um amigo, de 21 anos, e que após fazerem uso de entorpecentes, não se lembrava de mais nada.

“Porém, quando a sua consciência voltou, a mesma lembra que estava sendo socorrida pelos seus pais, sendo que seu corpo havia vários hematomas e cortes, e seu amigo tinha um corte profundo na região do abdômen, sendo socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória”, diz o texto do boletim de ocorrência.

É acrescentado ainda que os policiais orientaram a jovem e seus familiares “a tomarem as medidas necessárias”, diz o texto.

Boletim de ocorrência sobre o caso do jovem encontrado com corte na barriga em praia de Guarapari Crédito: Foto leitor A Gazeta

O QUE A PM FALA SOBRE O CASO

Também por nota, a Polícia Militar informou que recebeu informações de que na Praia do Ermitão, localizada ao final da Praia do Morro, teria pertences dos envolvidos em uma tentativa de homicídio por arma branca, que ocorreu durante a madrugada.

“Em seguida os militares prosseguiram ao local para verificar os fatos. Após percorrerem uma trilha de aproximadamente um quilômetro, os militares visualizaram sangue na areia da praia, garrafas quebradas, e pedaços de órgãos da vítima”, diz a nota.

"Sendo assim, a guarnição fez contato com a Polícia Civil relatando sobre o ocorrido, para conhecimento e providências cabíveis. A vítima deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas. A situação foi informada à DHPP”, diz a nota da Polícia Militar.

SOCORRO PRESTADO PELOS BOMBEIROS

Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar explicou que foi acionado para atender uma ocorrência de ferimento por arma branca, por volta das 4h40 do dia 15 de janeiro, no Parque do Morro da Pescaria, na Praia do Morro, em Guarapari. A equipe chegou ao local e precisou caminhar cerca de 1km por uma trilha para encontrar o jovem ferido.

"A vítima, do sexo masculino, que já estava sendo atendido também por socorristas do Samu. O jovem apresentava ferimento contundente na cabeça e evisceração, com quadro hemorrágico. Com apoio de um quadriciclo, o ferido foi retirado e deixado na ambulância do Samu pelos militares, com apoio dos funcionários do parque", diz o texto da nota..

PEDIDO DE AJUDA AO VIGIA DO PARQUE

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informa por nota que o vigia noturno do Parque Morro da Pescaria foi abordado com o pedido de socorro de uma mulher, que alegava estar acompanhada de um rapaz ferido na Praia do Ermitão.

"O vigia acionou a administração do parque e logo foi feito contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O rapaz foi socorrido pelo Samu e Bombeiros. O parque voltou a funcionar no mesmo dia, após liberação da Polícia Militar. Desde então, a prefeitura vem colaborando com o trabalho da Polícia Civil, através de imagens do videomonitoramento e depoimentos de funcionários", diz o texto da nota.

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