Veículo cai de ribanceira no bairro Buenos Aires, em Guarapari

Às 16h30 houve acionamento do Corpo de Bombeiros, que informou que um carro modelo Fiat Palio passou direto em uma curva e a acabou caindo em uma ribanceira, virando várias vezes. Os bombeiros chegaram ao local e realizaram a remoção das vítimas, sendo três delas transportadas a unidades de saúde pelo Samu e outras três pela ambulância do Resgate.