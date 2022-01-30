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Capotamento

Veículo cai de ribanceira no bairro Buenos Aires, em Guarapari

Seis pessoas estavam a bordo do Fiat Palio; três pessoas foram transportadas a unidades de saúde pelo Samu e outras três pela ambulância do Resgate

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 18:28

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

30 jan 2022 às 18:28
Um veículo com seis pessoas capotou e caiu de uma ribanceira no bairro Buenos Aires, em Guarapari, no início da tarde deste domingo (30), por volta das 14h.
Às 16h30 houve acionamento do Corpo de Bombeiros, que informou que um carro modelo Fiat Palio passou direto em uma curva e a acabou caindo em uma ribanceira, virando várias vezes. Os bombeiros chegaram ao local e realizaram a remoção das vítimas, sendo três delas transportadas a unidades de saúde pelo Samu e outras três pela ambulância do Resgate.
Uma pessoa que passava pelo local fez o registro em vídeo, no qual é possível ver duas ambulâncias do Samu. De acordo com a testemunha, havia duas pessoas em estado grave. A informação sobre o estado das vítimas não foi confirmada oficialmente.

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