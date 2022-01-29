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Incêndio atinge galpão de empresa de embalagens em Linhares

Trabalho de contenção durou mais de 13 horas. Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 4h30 da madrugada deste sábado (29) e concluiu os trabalhos às 17h

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 19:08

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 jan 2022 às 19:08
Fogo atingiu materiais inflamáveis dentro de empresa, em Linhares
Fogo atingiu materiais inflamáveis dentro de empresa, em Linhares Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge galpão de empresa de embalagens em Linhares
Um incêndio de grandes proporções atingiu neste sábado (29) o galpão de uma empresa de embalagens de papelão localizada na rodovia ES 440, no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta das 4h30 e a ocorrência foi concluída às 17h. Ninguém ficou ferido.
Ao chegarem no local, as equipes da corporação encontraram as chamas atingindo muito material inflamável. O trabalho de contenção de combate ao fogo durou aproximadamente 13 horas. Segundo um militar que atuou na ocorrência, foi necessário o uso de uma escadaria para retirar o material e apagar as brasas.
O proprietário da empresa solicitou perícia e o prazo mínimo para a confecção do laudo, que aponta a causa do incêndio, é de 40 dias. A empresa fez uma publicação em uma rede social e informou que somente a área de estoque da matéria prima foi destruída. Não há, no momento, uma estimativa de prejuízo.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um galpão de uma empresa de embalagens de papelão, por volta das 4h30, na estrada de Regência, ES-440, em Linhares. As equipes chegaram ao local e encontraram as chamas atingindo muito material inflamável. Os trabalhos de contenção de combate ao fogo foram realizados, sendo a ocorrência finalizada às 17h. Ninguém ficou ferido e o proprietário do local solicitou perícia de incêndio. O laudo tem prazo mínimo de 40 dias para confecção".

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