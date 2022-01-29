Fogo atingiu materiais inflamáveis dentro de empresa, em Linhares Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Your browser does not support the audio element. Incêndio atinge galpão de empresa de embalagens em Linhares

Ninguém ficou ferido. Um incêndio de grandes proporções atingiu neste sábado (29) o galpão de uma empresa de embalagens de papelão localizada na rodovia ES 440, no distrito de Bebedouro, em Linhares , no Norte do Estado . De acordo com o Corpo de Bombeiros , o incêndio teve início por volta das 4h30 e a ocorrência foi concluída às 17h.

Ao chegarem no local, as equipes da corporação encontraram as chamas atingindo muito material inflamável. O trabalho de contenção de combate ao fogo durou aproximadamente 13 horas. Segundo um militar que atuou na ocorrência, foi necessário o uso de uma escadaria para retirar o material e apagar as brasas.

O proprietário da empresa solicitou perícia e o prazo mínimo para a confecção do laudo, que aponta a causa do incêndio, é de 40 dias. A empresa fez uma publicação em uma rede social e informou que somente a área de estoque da matéria prima foi destruída. Não há, no momento, uma estimativa de prejuízo.

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