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Aumento de R$ 0,60

Passagem de ônibus sofre reajuste e sobe para R$ 4,10 em Linhares

Novo valor da tarifa das linhas do município começa a valer a partir de domingo (30). Tarifa atual é R$ 3,50 e empresa alegou alta dos custos e queda no número de passageiros para reajuste
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 jan 2022 às 18:44

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 18:44

Passagem de ônibus em Linhares sobe de R$ 3,50 para R$ 4,10
Passagem de ônibus em Linhares sobe de R$ 3,50 para R$ 4,10 Crédito: Joana D'arc
Quem utiliza o transporte coletivo em Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai sentir no bolso o novo reajuste da passagem a partir de domingo (30). O valor da tarifa dos ônibus no município var passar de R$ 3,50 para R$ 4,10, um aumento de 17%.
A Viação Joana D’arc informou que o reajuste foi necessário devido ao aumento nos custos do sistema nos últimos 12 meses, como combustível em mais de 50%, salários dos colaboradores, pneus, veículos e demais insumos da atividade. A concessionária afirmou ainda que houve queda de cerca de 40 % no número de passageiros pagantes transportados em decorrência da pandemia e da recessão econômica.
Segundo a viação, haverá melhorias para os usuários. Nos próximos dias, cinco novos veículos serão disponibilizados, fazendo com que 50% da frota ativa de Linhares seja equipada com ar-condicionado e mantendo o novo valor da tarifa.
Também haverá a renovação tecnológica do sistema de bilhetagem eletrônica. O novo aplicativo, denominado SI.GO, começará a funcionar ainda no início deste ano, possibilitando compra de passagem on-line.

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