Passagem de ônibus sofre reajuste e sobe para R$ 4,10 em Linhares

Passagem de ônibus em Linhares sobe de R$ 3,50 para R$ 4,10 Crédito: Joana D'arc

Quem utiliza o transporte coletivo em Linhares , no Norte do Espírito Santo, vai sentir no bolso o novo reajuste da passagem a partir de domingo (30). O valor da tarifa dos ônibus no município var passar de R$ 3,50 para R$ 4,10, um aumento de 17%.

A Viação Joana D’arc informou que o reajuste foi necessário devido ao aumento nos custos do sistema nos últimos 12 meses, como combustível em mais de 50%, salários dos colaboradores, pneus, veículos e demais insumos da atividade. A concessionária afirmou ainda que houve queda de cerca de 40 % no número de passageiros pagantes transportados em decorrência da pandemia e da recessão econômica.

Segundo a viação, haverá melhorias para os usuários. Nos próximos dias, cinco novos veículos serão disponibilizados, fazendo com que 50% da frota ativa de Linhares seja equipada com ar-condicionado e mantendo o novo valor da tarifa.