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Aumento de 5%

Passagem do Transcol sobe para R$ 4,20 na Grande Vitória a partir de domingo (9)

A tarifa de ônibus com desconto no domingo passará de R$ 3,50 para R$ 3,65, e o Bike GV sai de R$ 2,00 para R$ 2,10. O índice de reajuste aplicado ficou bem abaixo da inflação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2022 às 12:12

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:12

Paralisação nos ônibus do Transcol no Terminal de Itacibá
Ônibus do Transcol no Terminal de Itacibá Crédito: Fernando Madeira
A tarifa dos ônibus do Transcol vai ficar mais cara a partir deste domingo (9), quando começa a vigorar um reajuste de 5%. Com isso, o valor da passagem passa de R$ 4,00 para R$ 4,20.
Além da tarifa base, adotada de segunda a sábado, a tarifa com desconto no domingo passará de R$ 3,50 para R$ 3,65. Já as passagens do Bike GV passarão de de R$ 2,00 para R$ 2,10.
  • Valor da passagem: R$ 4,20
  • Tarifa aos domingos: R$ 3,65
  • Bike GV: R$ 2,10
De acordo com o governo do Estado, o realinhamento de preços é necessário para cumprir o contrato de concessão do sistema, assinado em 2014, que prevê reajustes anuais no mês de janeiro. O índice de reajuste aplicado ficou bem abaixo da inflação acumulada, que fechou o ano em 10,74% (IPCA).
O contrato de concessão do Transcol prevê reajustes anuais da tarifa, obedecendo a uma fórmula de cálculo que leva em consideração custos como mão de obra, combustível e veículos.

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De acordo com informações do governo do Estado, desde o último reajuste, em janeiro de 2021, a variação foi de 11,08% para salários; em média, 50% para o diesel; 16,92% para veículos; e 17,17% do IGP-DI. A fórmula de cálculo da tarifa do Transcol é constituída da seguinte forma:
  • 20% da variação do preço do litro de óleo diesel;
  • 16% da variação dos veículos;
  • 54% da variação dos salários de motoristas e cobradores;
  • 10% da variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
"A soma das variações desse conjunto de índices de preços, ponderado pelo peso de cada tipo de insumo, resulta no índice de variação do valor da tarifa que é parcialmente paga pelos usuários e parcialmente paga por meio de subsídios do Governo do Estado", destacou a Ceturb-ES, em nota.
O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno destacou que, diante do aumento de custos, houve uma solicitação de reajuste de 20% da tarifa por parte das empresas, equivalente a R$ 4,80%. “Ponderamos junto à Ceturb, o Conselho e a própria Semobi, para aplicar um percentual de menos da metade da inflação. Conseguimos manter o subsidio em um patamar saudável e diminuir a pressão da inflação para o usuário”.
Além da recomposição de gastos, a previsão é de que o reajuste da tarifa permita novos investimentos, inclusive em tecnologia. Segundo o diretor-presidente da Ceturb-ES, Raphael Trés, existe a previsão de que seja adquirido um novo software de planejamento vai trazer mais velocidade a prestação do serviço da Companhia. “O investimento em tecnologia tem proporcionado a otimização do sistema e a melhoria do serviço prestado”.
O reajuste foi apresentado na reunião do Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN), colegiado que delibera sobre tarifa, na manhã desta sexta-feira (07). O conselho tem representantes do Governo, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada.

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