Pedágios da Terceira Ponte e de Guarapari podem ser pagos com o Pix

Quem chega de Vila Velha para Vitória agora também pode pagar a tarifa por meio do Pix nas cabines marcadas

✅ Agora, você também já pode pagar sua tarifa nos pedágios da RodoSol utilizando o Pix. Mas, atenção! Esta forma de pagamento só está disponível nas cabines de cobrança manual devidamente sinalizadas. pic.twitter.com/a0gxcIsPnK

"A gente já está fazendo os ajustes no sistema e o Pix, na primeira semana de janeiro, a gente inicia com a operação de pagamento com Pix também. Mais uma boa notícia ao usuário do sistema Rodovia do Sol. Isso é válido tanto na Terceira Ponte quanto na Rodovia do Sol", disse, na ocasião.