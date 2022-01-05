Pedágios da Terceira Ponte e de Guarapari podem ser pagos com o Pix

O pedágio da Terceira Ponte e também da Rodovia do Sol, em Guarapari, passou a aceitar o pagamento por transferência via Pix a partir desta quarta-feira (5). A informação foi divulgada no Twitter da Rodosol, que acrescentou que as cabines manuais terão uma sinalização indicando quais delas aceitam o método de cobrança.
A informação de que o Pix seria aceito no pedágio a partir de janeiro deste ano já havia sido adiantada pelo diretor da Rodosol, Geraldo Dadalto, em novembro de 2021. Em entrevista à TV Gazeta, ele detalhou que ainda estavam sendo feitos ajustes para aplicar a nova forma de pagamento.
"A gente já está fazendo os ajustes no sistema e o Pix, na primeira semana de janeiro, a gente inicia com a operação de pagamento com Pix também. Mais uma boa notícia ao usuário do sistema Rodovia do Sol. Isso é válido tanto na Terceira Ponte quanto na Rodovia do Sol", disse, na ocasião.
Desde o final do ano passado, o pedágio da Terceira Ponte já começou a aceitar novas formas de cobrança além do dinheiro físico. Em dezembro, foi implementado o "Sem Parar Pay", aplicativo para celulares que permite o pagamento através do bluetooth do aparelho.
Ainda em dezembro, também passou a ser permitido o pagamento via cartão de débito por aproximação. A adoção da quitação do valor apenas por aproximação, sem permitir a inserção do cartão na máquina, se deu para evitar congestionamentos na via, conforme Geraldo Dadalto.
Pix
O usuário deverá estar logado no aplicativo e com o bluetooth ligado ao chegar na cabine e informar ao cobrador que fará o pagamento via aplicativo Sem Parar Pay.
A escolha apenas pela função de aproximação se deu para evitar gerar trânsito na Terceira Ponte. Geraldo Dadalto explicou que o pagamento com o cartão sendo inserido demora cerca de 40 segundos, o que causaria um acúmulo de carros nas cabines.
A função de pagamento em débito por aproximação também estará disponível para smartwatch e smartphones.
Forma de pagamento será aceita nas cabines manuais sinalizadas, de acordo com a Rodosol