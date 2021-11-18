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Em dezembro

Pedágio da Terceira Ponte terá novas formas de pagamento e, em breve, via Pix

A partir de dezembro, também serão aceitos pagamentos através do aplicativo "Sem Parar Pay" e com cartão de débito por aproximação; pagamento via pix começa em janeiro
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 nov 2021 às 11:45

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 11:45

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Pedágio da Terceira Ponte - Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ
Novas formas de pagamento passarão a ser aceitas no pedágio da Terceira Ponte em dezembro Crédito: Ricardo Medeiros
Os pedágios da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol passarão a aceitar duas novas formas de pagamento a partir do início do mês de dezembro. Segundo Geraldo Dadalto, diretor da Rodosol - concessionária que administra as vias, serão permitidos pagamentos via cartão de débito (apenas por aproximação) pelo sistema bluetooth, através do aplicativo Sem Parar Pay. A expectativa é de que o sistema de transferência via Pix passe a valer a partir de janeiro de 2022, conforme garantiu Dadalto.  Todas as opções estarão disponíveis também nas cabines exclusivas às motocicletas.
Geraldo Dadalto explicou que, para efetuar o pagamento por meio do Sem Parar Pay, o usuário deverá baixar o aplicativo do Sem Parar e, nele, escolher a opção "compras online" e, sem seguida, "Sem Parar Pay". A partir disso, o motorista deve deixar o bluetooth do celular ligado quando for passar por uma praça de pedágio e informar ao cobrador que pagará a fatura pelo aplicativo. O método é válido apenas para as cabines de pagamento manual do pedágio.

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"Quando ele entrar em uma rodovia, para chegar a uma praça de pedágio, ele vai deixar o aplicativo ligado e o bluetooth ativo. Somente as cabines manuais, as cabines automáticas continuam exclusivas para veículos cadastrados no pagamento automático (tags). Na hora que ele chegar na cabine, o sistema vai ler e ele vai avisar ao arrecadador que ele vai fazer o pagamento com o aplicativo Sem Parar Pay. O sistema efetua a transação e libera a cancela para ele passar", disse.
Geraldo Dadalto também detalhou que o aplicativo funciona em um sistema pré-pago, ou seja, o usuário deve adicionar um crédito em seu perfil através das opções de pagamento disponíveis.

DÉBITO POR APROXIMAÇÃO

Outra forma de pagamento que passará a ser aceita no pedágio da Terceira Ponte é o pagamento via débito por aproximação. Geraldo Dadalto argumentou que também serão aceitas transferências via smartwatch ou com aproximação do smartphone e pontuou que a definição de ser apenas por aproximação, sem a possibilidade de inserir o cartão, se deu por conta do tempo de transferência.
"Só aproximação, porque o cartão de débito, se for no sistema convencional de digitar senha, demora mais de 40 segundos em cada transação. Isso acarretaria um congestionamento na Terceira Ponte muito grande e seria um atraso ao invés de uma melhoria", afirmou.
Protesto de motoristas de aplicativo gera trânsito intenso na Terceira Ponte
Opção de pagamento via débito apenas por aproximação se deu para evitar trânsito na Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini
De acordo com o diretor da Rodosol, o volume de veículos diariamente pelo pedágio da Terceira Ponte varia de 90 mil a 92 mil em uma segunda-feira a 96 mil a 98 mil às sextas-feiras.

PIX

Uma das formas de pagamento mais utilizadas pelos brasileiros e com mais de 100 milhões de usuários, o Pix deverá começar a ser aceito no pedágio da Terceira Ponte a partir da primeira semana de janeiro de 2022. Geraldo Dadalto salientou que a Rodosol está fazendo ajustes para que a transferência pelo sistema seja efetivada.
"A gente já está fazendo os ajustes no sistema e o Pix, na primeira semana de janeiro, a gente inicia com a operação de pagamento com Pix também. Mais uma boa notícia ao usuário do sistema Rodovia do Sol. Isso é válido tanto na Terceira Ponte quanto na Rodovia do Sol", disse, afirmando que as novas formas de pagamento são aceitas em todos os pedágios da rodovia.

Pix

O usuário deverá estar logado no aplicativo e com o bluetooth ligado ao chegar na cabine e informar ao cobrador que fará o pagamento via aplicativo Sem Parar Pay.
A escolha apenas pela função de aproximação se deu para evitar gerar trânsito na Terceira Ponte. Geraldo Dadalto explicou que o pagamento com o cartão sendo inserido demora cerca de 40 segundos, o que causaria um acúmulo de carros nas cabines.
A função de pagamento em débito por aproximação também estará disponível para smartwatch e smartphones.
Ainda não disponível. O usuário poderá começar a fazer o pagamento da tarifa via Pix, segundo Geraldo Dadalto, a partir de janeiro de 2022.

MUDANÇAS NO PAGAMENTO VIA TAG

O sistema de Via Expressa chegou ao fim na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol em junho deste ano e, com isso, a tag deixou de ser aceita nas pistas automáticas. Para continuar as utilizando, o usuário deve migrar para uma das cinco operadoras cadastradas no site da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) do Espírito Santo: Veloe, Green Pass, Sem Parar, ConectCar e Move Mais. O usuário que ainda não fez a migração deverá utilizar as cabines manuais e fazer o pagamento em dinheiro até providenciar à adesão a uma dessas empresas.
Segundo a Rodosol, é necessário ainda realizar o distrato com a concessionária (que pode ser iniciado no site viaexpressasemparar.com.br) e fazer a devolução da tag (na loja da Via Expressa na praça de pedágio ou nas lojas Sem Parar) para ter acesso aos créditos disponíveis.
A troca de gestão foi feita para padronizar o sistema de pagamento automático nas rodovias do Espírito Santo. Anteriormente, a Rodosol utilizava uma infraestrutura mais antiga, baseada em frequência de 5,2 GHz. O alcance da Via Expressa – cuja cobertura se restringe às praças de pedágio da Rodovia do Sol e da Terceira Ponte – era incompatível com o utilizado em outras rodovias do país e inviabilizava que outras empresas disponibilizassem seus serviços.
Em dezembro de 2020, o sistema foi substituído por equipamentos com antenas de 915 MHz, conforme uma resolução da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), publicada no início do ano. Neste caso, o sistema de cobrança da Rodosol deixou de firmar novos contratos, mas seguiu sua operação até o encerramento definitivo, em junho deste ano.

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