Pedágio da Terceira Ponte terá novas formas de pagamento e, em breve, via Pix

Novas formas de pagamento passarão a ser aceitas no pedágio da Terceira Ponte em dezembro Crédito: Ricardo Medeiros

Os pedágios da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol passarão a aceitar duas novas formas de pagamento a partir do início do mês de dezembro. Segundo Geraldo Dadalto, diretor da Rodosol - concessionária que administra as vias, serão permitidos pagamentos via cartão de débito (apenas por aproximação) pelo sistema bluetooth, através do aplicativo Sem Parar Pay. A expectativa é de que o sistema de transferência via Pix passe a valer a partir de janeiro de 2022, conforme garantiu Dadalto. Todas as opções estarão disponíveis também nas cabines exclusivas às motocicletas.

Geraldo Dadalto explicou que, para efetuar o pagamento por meio do Sem Parar Pay, o usuário deverá baixar o aplicativo do Sem Parar e, nele, escolher a opção "compras online" e, sem seguida, "Sem Parar Pay". A partir disso, o motorista deve deixar o bluetooth do celular ligado quando for passar por uma praça de pedágio e informar ao cobrador que pagará a fatura pelo aplicativo. O método é válido apenas para as cabines de pagamento manual do pedágio.

"Quando ele entrar em uma rodovia, para chegar a uma praça de pedágio, ele vai deixar o aplicativo ligado e o bluetooth ativo. Somente as cabines manuais, as cabines automáticas continuam exclusivas para veículos cadastrados no pagamento automático (tags). Na hora que ele chegar na cabine, o sistema vai ler e ele vai avisar ao arrecadador que ele vai fazer o pagamento com o aplicativo Sem Parar Pay. O sistema efetua a transação e libera a cancela para ele passar", disse.

Geraldo Dadalto também detalhou que o aplicativo funciona em um sistema pré-pago, ou seja, o usuário deve adicionar um crédito em seu perfil através das opções de pagamento disponíveis.

DÉBITO POR APROXIMAÇÃO

Outra forma de pagamento que passará a ser aceita no pedágio da Terceira Ponte é o pagamento via débito por aproximação. Geraldo Dadalto argumentou que também serão aceitas transferências via smartwatch ou com aproximação do smartphone e pontuou que a definição de ser apenas por aproximação, sem a possibilidade de inserir o cartão, se deu por conta do tempo de transferência.

"Só aproximação, porque o cartão de débito, se for no sistema convencional de digitar senha, demora mais de 40 segundos em cada transação. Isso acarretaria um congestionamento na Terceira Ponte muito grande e seria um atraso ao invés de uma melhoria", afirmou.

Opção de pagamento via débito apenas por aproximação se deu para evitar trânsito na Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

De acordo com o diretor da Rodosol, o volume de veículos diariamente pelo pedágio da Terceira Ponte varia de 90 mil a 92 mil em uma segunda-feira a 96 mil a 98 mil às sextas-feiras.

PIX

Uma das formas de pagamento mais utilizadas pelos brasileiros e com mais de 100 milhões de usuários, o Pix deverá começar a ser aceito no pedágio da Terceira Ponte a partir da primeira semana de janeiro de 2022. Geraldo Dadalto salientou que a Rodosol está fazendo ajustes para que a transferência pelo sistema seja efetivada.

"A gente já está fazendo os ajustes no sistema e o Pix, na primeira semana de janeiro, a gente inicia com a operação de pagamento com Pix também. Mais uma boa notícia ao usuário do sistema Rodovia do Sol. Isso é válido tanto na Terceira Ponte quanto na Rodovia do Sol", disse, afirmando que as novas formas de pagamento são aceitas em todos os pedágios da rodovia.

Pix O usuário deverá estar logado no aplicativo e com o bluetooth ligado ao chegar na cabine e informar ao cobrador que fará o pagamento via aplicativo Sem Parar Pay. A escolha apenas pela função de aproximação se deu para evitar gerar trânsito na Terceira Ponte. Geraldo Dadalto explicou que o pagamento com o cartão sendo inserido demora cerca de 40 segundos, o que causaria um acúmulo de carros nas cabines. A função de pagamento em débito por aproximação também estará disponível para smartwatch e smartphones. Ainda não disponível. O usuário poderá começar a fazer o pagamento da tarifa via Pix, segundo Geraldo Dadalto, a partir de janeiro de 2022.

MUDANÇAS NO PAGAMENTO VIA TAG

O sistema de Via Expressa chegou ao fim na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol em junho deste ano e , com isso, a tag deixou de ser aceita nas pistas automáticas. Para continuar as utilizando, o usuário deve migrar para uma das cinco operadoras cadastradas no site da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) do Espírito Santo: Veloe, Green Pass, Sem Parar, ConectCar e Move Mais. O usuário que ainda não fez a migração deverá utilizar as cabines manuais e fazer o pagamento em dinheiro até providenciar à adesão a uma dessas empresas.

Segundo a Rodosol, é necessário ainda realizar o distrato com a concessionária (que pode ser iniciado no site viaexpressasemparar.com.br ) e fazer a devolução da tag (na loja da Via Expressa na praça de pedágio ou nas lojas Sem Parar) para ter acesso aos créditos disponíveis.

A troca de gestão foi feita para padronizar o sistema de pagamento automático nas rodovias do Espírito Santo. Anteriormente, a Rodosol utilizava uma infraestrutura mais antiga, baseada em frequência de 5,2 GHz. O alcance da Via Expressa – cuja cobertura se restringe às praças de pedágio da Rodovia do Sol e da Terceira Ponte – era incompatível com o utilizado em outras rodovias do país e inviabilizava que outras empresas disponibilizassem seus serviços.