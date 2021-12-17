Terceira Ponte terá pagamento com cartão de débito a partir deste sábado (18)

Movimento de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva

passará a ser aceito a partir deste sábado (18). O novo método estará disponível tanto para usuários que estiverem em carros quanto para motociclistas nas cabines de pagamento manual que estiverem sinalizadas, indicando que aceitam a nova forma de pagamento. A medida também abrange os outros pedágios da Rodovia do Sol. O pagamento do pedágio da Terceira Ponte com cartão de débito por aproximação. O novo método estará disponível tanto para usuários que estiverem em carros quanto para motociclistas nas cabines de pagamento manual que estiverem sinalizadas, indicando que aceitam a nova forma de pagamento. A medida também abrange os outros pedágios da Rodovia do Sol.

? A partir deste sábado (18/12), a RodoSol passará a aceitar o pagamento da tarifa por meio de débito por aproximação.



⚠️ Este tipo de pagamento só será aceito em algumas cabines manuais que estarão devidamente sinalizadas. pic.twitter.com/Lma4AD6UEj — RodoSol (@RodoSol) December 17, 2021

Na ocasião, Geraldo Dadalto explicou que seria adotado o débito apenas por aproximação, sem possibilidade de inserir o cartão, para evitar congestionamentos na via.

"Só por aproximação, porque o cartão de débito, se for no sistema convencional de digitar senha, demora mais de 40 segundos em cada transação. Isso acarretaria um congestionamento na Terceira Ponte muito grande e seria um atraso ao invés de uma melhoria", afirmou.

Geraldo Dadalto explicou que não serão todas as cabines que aceitarão o pagamento via débito por aproximação. Ele alertou que os motoristas deverão ficar atentos para a sinalização, que indicará em quais cancelas será aceito o novo mecanismo.

"Tanto no pedágio da Terceira Ponte quanto na Rodovia do Sol, haverá sinalização indicando as formas de pagamento aceitas em cada pista. Atenção é fundamental, portanto, para não se prejudicar e nem causar transtorno a outros usuários”, pontuou.