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Por aproximação

Terceira Ponte terá pagamento com cartão de débito a partir deste sábado (18)

O pedágio passará a adotar o cartão de débito apenas por aproximação como forma de pagamento; outros métodos, como via aplicativo, já foram adotados
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 dez 2021 às 13:29

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 13:29

Movimento de veículos na Terceira Ponte
Movimento de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
O pagamento do pedágio da Terceira Ponte com cartão de débito por aproximação passará a ser aceito a partir deste sábado (18). O novo método estará disponível tanto para usuários que estiverem em carros quanto para motociclistas nas cabines de pagamento manual que estiverem sinalizadas, indicando que aceitam a nova forma de pagamento. A medida também abrange os outros pedágios da Rodovia do Sol.
Em novembro deste ano, o diretor da Rodosol - concessionária que administra a via, Geraldo Dadalto, já havia anunciado que o pagamento via cartão de débito seria possibilitado a partir de dezembro. Na ocasião, ele também destacou a implementação do pagamento via aplicativo "Sem Parar Pay" e a possibilidade de utilização do Pix a partir de janeiro de 2022.
Na ocasião, Geraldo Dadalto explicou que seria adotado o débito apenas por aproximação, sem possibilidade de inserir o cartão, para evitar congestionamentos na via.
"Só por aproximação, porque o cartão de débito, se for no sistema convencional de digitar senha, demora mais de 40 segundos em cada transação. Isso acarretaria um congestionamento na Terceira Ponte muito grande e seria um atraso ao invés de uma melhoria", afirmou.

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Pedágio da Terceira Ponte terá novas formas de pagamento e, em breve, via Pix

Geraldo Dadalto explicou que não serão todas as cabines que aceitarão o pagamento via débito por aproximação. Ele alertou que os motoristas deverão ficar atentos para a sinalização, que indicará em quais cancelas será aceito o novo mecanismo.
"Tanto no pedágio da Terceira Ponte quanto na Rodovia do Sol, haverá sinalização indicando as formas de pagamento aceitas em cada pista. Atenção é fundamental, portanto, para não se prejudicar e nem causar transtorno a outros usuários”, pontuou.

Pix

O usuário deverá estar logado no aplicativo e com o bluetooth ligado ao chegar na cabine e informar ao cobrador que fará o pagamento via aplicativo Sem Parar Pay.
A escolha apenas pela função de aproximação se deu para evitar gerar trânsito na Terceira Ponte. Geraldo Dadalto explicou que o pagamento com o cartão sendo inserido demora cerca de 40 segundos, o que causaria um acúmulo de carros nas cabines.
A função de pagamento em débito por aproximação também estará disponível para smartwatch e smartphones.
Ainda não disponível. O usuário poderá começar a fazer o pagamento da tarifa via Pix, segundo Geraldo Dadalto, a partir de janeiro de 2022.

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