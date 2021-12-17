Terceira Ponte liga Vitória a Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

AVALIADAS OPÇÕES DE CONTRATO COM OU SEM PEDÁGIO

Uma gestão que não inclua a cobrança de pedágio da ponte e da rodovia também está entre as opções em avaliação pelo Estado.

"A Arsp e a Semobi estão debatendo várias propostas, com ou sem a cobrança do pedágio. Para manter e financiar uma estrutura como esta, com ponte e rodovia, em todo o Brasil se usa pedágio, como temos feito nestes 23 anos. Mas não posso adiantar a modelagem que ainda nem definimos para não criar uma expectativa que não seja real" Renato Casagrande - Governador

Your browser does not support the audio element. ES estuda assumir gestão da Terceira Ponte em 2023 e discute pedágio

“Vamos ter que publicar o edital se formos fazer uma nova concessão ou a assunção da ponte. Pode ser que o governo queira assumir a gestão da rodovia e da ponte. Estamos em pleno debate. Daqui a alguns meses teremos uma proposta mais detalhada. Mas não haverá renovação. Será um novo contrato ou a assunção pelo governo do Estado”, assinalou Casagrande..

Concretagem da ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

OBRAS DE ALARGAMENTO E CICLOVIA NA TERCEIRA PONTE

As obras de alargamento e a construção de uma nova ciclovia na Terceira Ponte, que já estão sendo executadas, vão ser concluídas em 2023.

“Estamos com quatro frentes de trabalho, duas a partir de Vitória e duas em Vila Velha, com concretagem de 320 metros por mês, e que ficará pronta em março de 2023”, explicou Casagrande.

A partir de março de 2022 será iniciada a etapa de alargamento da ponte para a construção de uma quinta faixa, explicou Casagrande. “Daqui a pouco teremos uma outra frente de trabalho, em fevereiro ou março, quando começa o alargamento da ponte, com a parte da ciclovia funcionando como andaime para a próxima obra”.