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ES estuda assumir gestão da Terceira Ponte em 2023 e discute pedágio

Gestão feita pelo Estado do Sistema Rodosol - ponte e rodovia - é uma das alternativas que vem sendo estudada pelo governo do ES para substituição do atual contrato, que vence em 2023
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

17 dez 2021 às 09:44

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 09:44

Nuvem com formação curiosa compondo a paisagem com a Terceira Ponte
Terceira Ponte liga Vitória a Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Com o término em 2023 do contrato de concessão da Terceira Ponte e dos 67,5 quilômetros da Rodovia do Sol, o governo do Espírito Santo estuda pelo menos duas possibilidades para gestão do sistema: a realização de uma nova concessão ou assumir o contrato.
Em entrevista exclusiva concedida para a jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (15), o governador Renato Casagrande informou que a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) e a Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) já estudam as possíveis propostas para o Sistema Rodosol.

AVALIADAS OPÇÕES DE CONTRATO COM OU SEM PEDÁGIO

Uma gestão que não inclua a cobrança de pedágio da ponte e da rodovia também está entre as opções em avaliação pelo Estado.
"A Arsp e a Semobi estão debatendo várias propostas, com ou sem a cobrança do pedágio. Para manter e financiar uma estrutura como esta, com ponte e rodovia, em todo o Brasil se usa pedágio, como temos feito nestes 23 anos. Mas não posso adiantar a modelagem que ainda nem definimos para não criar uma expectativa que não seja real"
Renato Casagrande - Governador
O atual contrato será encerrado em 2023 e o governador assinalou que não haverá renovação com a atual concessionária.
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“Vamos ter que publicar o edital se formos fazer uma nova concessão ou a assunção da ponte. Pode ser que o governo queira assumir a gestão da rodovia e da ponte. Estamos em pleno debate. Daqui a alguns meses teremos uma proposta mais detalhada. Mas não haverá renovação. Será um novo contrato ou a assunção pelo governo do Estado”, assinalou Casagrande..
Concretagem da ciclovia na Terceira Ponte
Concretagem da ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

OBRAS DE ALARGAMENTO E CICLOVIA NA TERCEIRA PONTE

As obras de alargamento e a construção de uma nova ciclovia na Terceira Ponte, que já estão sendo executadas, vão ser concluídas em 2023.
“Estamos com quatro frentes de trabalho, duas a partir de Vitória e duas em Vila Velha, com concretagem de 320 metros por mês, e que ficará pronta em março de 2023”, explicou Casagrande.
A partir de março de 2022 será iniciada a etapa de alargamento da ponte para a construção de uma quinta faixa, explicou Casagrande. “Daqui a pouco teremos uma outra frente de trabalho, em fevereiro ou março, quando começa o alargamento da ponte, com a parte da ciclovia funcionando como andaime para a próxima obra”.
O trabalho deverá ser realizado durante a noite para evitar danos ao tráfego local. “É uma obra que vai funcionar como proteção à vida das pessoas, mas vai melhorar a mobilidade, com a ciclovia, e uma faixa a mais exclusiva para ônibus, serviços de ambulância, táxi. Um investimento de R$ 130 milhões que vai mudar a mobilidade da Região Metropolitana”, destacou o governador.

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