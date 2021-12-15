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Leonel Ximenes

Casagrande: “Temos que tomar cuidado com o desmonte da Polícia Federal”

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, governador manifestou preocupação com o suposto "uso da PF para fins eleitorais e políticos"

Públicado em 

15 dez 2021 às 16:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Governador Renato Casagrande visitando a Rádio CBN, na Rede Gazeta, em Vitória
Casagrande durante a entrevista ao programa CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Renato Casagrande (PSB) demonstrou preocupação com a atuação da Polícia Federal durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista nesta quarta-feira (15) a Fernanda Queiroz, âncora da Rádio CBN Vitória, e à repórter Vilmara Fernandes, o governador comentou a operação policial contra o presidenciável Ciro Gomes (PDT), realizada no começo da manhã em Fortaleza.
“É um processo antigo. A gente tem que tomar cuidado com o desmonte da Polícia Federal, o uso da Polícia Federal para fins eleitorais e políticos. Não estou fazendo análise do mérito da operação. É um assunto antigo, de muitos anos, que vem agora à tona”, analisou o governador.
Segundo Casagrande, essa forma de atuação PF já é há muito tempo objeto de comentários em todo o país. “Este assunto já tem sido debatido em diversos ambientes, inclusive em podcasts, o uso e o desmonte da Polícia Federal. O uso eleitoral e político da Polícia Federal. Portanto, isso tem que ser observado”, alertou o socialista.

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Na mesma entrevista, o governador afirmou que Ciro Gomes é um dos candidatos que o PSB pode apoiar na eleição presidencial do ano que vem. O outro nome é o de Lula, do PT. Mas, segundo o socialista, essa decisão só será tomada pelo partido daqui a alguns meses.
“Nacionalmente, o PSB vai decidir sua posição em abril do ano que vem, durante o congresso do partido. O PSB trabalha com duas alternativas - as candidaturas de Lula e de Ciro Gomes”, disse Casagrande.

OPERAÇÃO TEVE COMO ALVOS CIRO E O IRMÃO CID

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira contra Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará e pré-candidato à Presidência, em uma investigação sobre supostas irregularidades nas obras de ampliação da Arena Castelão, principal estádio do Ceará, para a Copa do Mundo de 2014.
O irmão de Ciro, Cid Gomes (PDT), ex-governador do Ceará e atual senador, também foi alvo da operação. Segundo a PF, as fraudes ocorreram entre 2010 e 2013, período em que o Ceará era governado por Cid.

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A Justiça quebrou os sigilos bancário e fiscal de Ciro e Cid entre 2009 e 2014. O sigilo telefônico dos dois também foi quebrado.
Por uma rede social, Ciro classificou a ordem como "abusiva", alegou não ter relação com o caso e disse que Bolsonaro "transformou o Brasil num Estado Policial que se oculta sob falsa capa de legalidade". Cid Gomes ainda não se manifestou publicamente.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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