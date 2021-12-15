Casagrande: “Temos que tomar cuidado com o desmonte da Polícia Federal”

Casagrande durante a entrevista ao programa CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

“É um processo antigo. A gente tem que tomar cuidado com o desmonte da Polícia Federal, o uso da Polícia Federal para fins eleitorais e políticos. Não estou fazendo análise do mérito da operação. É um assunto antigo, de muitos anos, que vem agora à tona”, analisou o governador.

Segundo Casagrande, essa forma de atuação PF já é há muito tempo objeto de comentários em todo o país. “Este assunto já tem sido debatido em diversos ambientes, inclusive em podcasts, o uso e o desmonte da Polícia Federal. O uso eleitoral e político da Polícia Federal. Portanto, isso tem que ser observado”, alertou o socialista.

Na mesma entrevista, o governador afirmou que Ciro Gomes é um dos candidatos que o PSB pode apoiar na eleição presidencial do ano que vem. O outro nome é o de Lula , do PT. Mas, segundo o socialista, essa decisão só será tomada pelo partido daqui a alguns meses.

“Nacionalmente, o PSB vai decidir sua posição em abril do ano que vem, durante o congresso do partido. O PSB trabalha com duas alternativas - as candidaturas de Lula e de Ciro Gomes”, disse Casagrande.

OPERAÇÃO TEVE COMO ALVOS CIRO E O IRMÃO CID

O irmão de Ciro, Cid Gomes (PDT), ex-governador do Ceará e atual senador, também foi alvo da operação. Segundo a PF, as fraudes ocorreram entre 2010 e 2013, período em que o Ceará era governado por Cid.

A Justiça quebrou os sigilos bancário e fiscal de Ciro e Cid entre 2009 e 2014. O sigilo telefônico dos dois também foi quebrado.