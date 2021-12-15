Governador promete reajuste superior a 3,5% para servidores do ES

O reajuste salarial dos servidores públicos do Espírito Santo será superior a 3,5%. O governo do Estado pretende encaminhar o projeto para a Assembleia Legislativa (Ales) em janeiro de 2022, para que o aumento já possa ser recebido pelo funcionalismo no mês seguinte.
Em entrevista exclusiva para a jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (15), o governador Renato Casagrande explicou que não poderá conceder percentuais que contemplem a reposição inflacionária do período de 2020 e 2022.
“Vamos fechar o ano de 2021 para avaliar o percentual a ser concedido. Mas não será uma reposição no mesmo patamar da inflação do período, até porque as carreiras já possuem uma correção automática”, explicou o governador.
No início de dezembro o governador já havia anunciado a concessão do reajuste, mas sem informar qual seria o percentual. A definição exata depende da conclusão da avaliação da capacidade financeira do Estado para efetuar o pagamento, mas já foi definido que será uma correção linear para o funcionalismo público.
Governador promete reajuste superior a 3,5 por cento para servidores do ES
O último reajuste concedido foi em 2019, onde foi aplicado o índice de 3,5%. Em 2020 e 2021, os aumentos foram vetados devido à instituição da Lei Complementar 173/2020, que previa socorro financeiro aos Estados e municípios durante a pandemia da Covid-19 que, como contrapartida, ficaram proibidos de conceder reajustes e outros benefícios a servidores.
REAJUSTE MAIOR PARA AS FORÇAS DE SEGURANÇA
Para as forças de segurança - policiais civis e militares, bombeiros, polícia penal e os agentes socioeducativos - o reajuste salarial será um pouco maior do que os demais servidores.
De acordo com Casagrande, já há um compromisso firmado em 2020 para a concessão de reajustes que não puderam ser cumpridos em decorrência da pandemia.
“Os servidores da segurança terão um percentual a mais, para ficar no debate que fizemos com ele em 2020”, disse Casagrande. Não há informações sobre o percentual a ser concedido.
O governo já havia concedido, no início de dezembro, um reajuste de 20% no salário de agentes da Polícia Civil. O pagamento vai ser feito a partir de janeiro de 2022 e de forma escalonada, ou seja, em etapas. A proposta já foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo.