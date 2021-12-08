Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A partir de 2022

Assembleia do ES aprova reajuste de 20% para agentes da Polícia Civil

Pagamento vai ser feito em três etapas, nos meses de janeiro, julho e dezembro. Projeto foi enviado pelo governo do Estado e aprovado à unanimidade pelos deputados
Iara Diniz

08 dez 2021 às 19:18

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 19:18

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Agentes da Polícia Civil vão receber reajuste de 20% em 2022 Crédito: Fernando Madeira
Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou nesta quarta-feira (8) um reajuste de 20% no salário de agentes da Polícia Civil. O pagamento vai ser feito a partir de janeiro de 2022 e de forma escalonada, ou seja, em etapas.
Projeto de Lei Complementar (PLC) 43/2021, que prevê a recomposição, foi enviado ao Legislativo pelo governador Renato Casagrande (PSB). Ele prevê um acréscimo de R$ 12, 8 milhões no Orçamento para 2022 e cerca de R$ 16 milhões para 2023.
"Ressaltamos que a proposta vai ao encontro da política de carreira estabelecida pelo Poder Executivo estadual, estando a reestruturação proposta compatível com os ditames e exigências constitucionais referentes à administração pública, inclusive quanto à adequação remuneratória, que se encontra em consonância com a complexidade e atribuições ora estabelecidas ao cargo de agente de polícia”, justifica o governo na mensagem encaminhada ao Legislativo.
O texto foi aprovado por unanimidade durante a sessão da Assembleia e estabelece, também, novas atribuições para os agentes e investigadores da Polícia Civil. 
O reajuste vai ser feito nos meses de janeiro, julho e dezembro. Os índices variam de acordo com a progressão dos agentes dentro de quatro categorias: especial, 1ª categoria, 2ª categoria e 3ª categoria. Confira como ficará a tabela de subsídio dos agentes de polícia em 2022:

Atualização da tabela de subsídio da Polícia Civil em 2022

Em janeiro de 2022

Categoria especial: R$ 7,4 mil a R$ 9,7 mil
1ª Categoria: R$ 6,4 mil a R$ 8,4 mil
2ª Categoria: R$ 5,5 mil a R$7,3 mil
3ª Categoria: R$ 4,8 mil a R$ 6,4 mil

Em julho de 2022

Categoria especial: R$ 7,6 mil a R$ 10,1 mil
1ª Categoria: R$ 6,9 mil a R$ 8,8 mil
2ª Categoria: R$ 5,8 mil a R$ 7,6 mil
3ª Categoria: R$ 5 mil a R$ 6,6 mil

Em dezembro de 2022

Categoria especial: R$ 8 mil a R$ 10,6 mil
1ª Categoria: R$ 7 mil a R$ 9,2 mil
2ª Categoria: R$ 6,1 mil a R$ 8 mil
3ª Categoria: R$ 5,3 mil a R$7 mil

Reajuste escalonado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Civil servidores Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados