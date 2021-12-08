Assembleia do ES aprova reajuste de 20% para agentes da Polícia Civil

Atualização da tabela de subsídio da Polícia Civil em 2022
Em janeiro de 2022
Categoria especial: R$ 7,4 mil a R$ 9,7 mil
1ª Categoria: R$ 6,4 mil a R$ 8,4 mil
2ª Categoria: R$ 5,5 mil a R$7,3 mil
3ª Categoria: R$ 4,8 mil a R$ 6,4 mil
Em julho de 2022
Categoria especial: R$ 7,6 mil a R$ 10,1 mil
1ª Categoria: R$ 6,9 mil a R$ 8,8 mil
2ª Categoria: R$ 5,8 mil a R$ 7,6 mil
3ª Categoria: R$ 5 mil a R$ 6,6 mil
Em dezembro de 2022
Categoria especial: R$ 8 mil a R$ 10,6 mil
1ª Categoria: R$ 7 mil a R$ 9,2 mil
2ª Categoria: R$ 6,1 mil a R$ 8 mil
3ª Categoria: R$ 5,3 mil a R$7 mil