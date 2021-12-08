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Assembleia aprova abono de até R$ 6,5 mil para 24 mil servidores do ES

O pagamento do abono de até R$ 3 mil para servidores estaduais da saúde e de R$ 6,5 mil para os da educação será feito ainda no contracheque de dezembro, mas não atinge todos os trabalhadores dessas áreas. Veja quem pode receber
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

08 dez 2021 às 18:49

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:49

Assembleia aprovou abono para professores e profissionais de saúde
Assembleia aprovou abono para professores e profissionais de saúde Crédito: Ana Salles / Divulgação/ Ales
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou nesta quarta-feira (8) o abono de até R$ 3 mil para servidores estaduais da saúde e de R$ 6,5 mil para os da educação. O pagamento será feito ainda no contracheque de dezembro.
Na sessão extraordinária, muitos parlamentares lamentaram que a remuneração não pôde ser estendida a todos os trabalhadores dessas áreas devido a impedimentos legais.
No caso dos servidores da Educação, só podem receber o dinheiro extra aqueles que receberem pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb 70), que representam 14 mil pessoas.  Para que tenha direito, o funcionário deve cumprir, cumulativamente, critérios como ter vínculo ativo e exercer atividades nas escolas públicas da rede estadual.

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Os professores que atuam em áreas administrativas da Sedu, ou seja, não estão em sala de aula, não receberão o recurso extra. A limitação tem como base uma recomendação feita pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) ao governo estadual. 
O deputado Sergio Majeski (PSB) apresentou uma emenda para estender o alcance da bonificação, e foi apoiado por diversos outros deputados. Porém, para esclarecer o assunto, o presidente da Casa, Erik Musso (Republicanos), paralisou a sessão para fazer uma consulta ao TCE.
Após cerca de 15 minutos, Musso disse ter recebido uma ligação do governador Renato Casagrande (PSB). O chefe do Executivo teria se comprometido a pedir nova consulta à Corte de Contas para saber se o órgão autoriza ou não a ampliação do bônus para as demais categorias da educação. Se for autorizada a extensão, disse Musso, o governador enviará novo projeto ao Legislativo.

BÔNUS PARA A SAÚDE

Já o projeto  de lei que concede o bônus para servidores da saúde, foi aprovado mais rapidamente. A proposta foi considerada justa pelos deputados, que reconheceram a atuação desses profissionais no cenário da pandemia. Segundo relatório da Comissão de Finanças, o impacto financeiro para 2021 de R$ 30,6 milhões.

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Ele também não será pago a todos os servidores dessa área. Segundo o governo, receberão o recurso apenas aqueles que trabalharam diretamente no enfrentamento à pandemia de Covid-19, que totaliza cerca de 10 mil pessoas.
O valor a que cada um terá direito depende do tempo dedicado a esse trabalho entre abril de 2020 e setembro de 2021. Serão pagos R$ 2 mil aos profissionais que, ao longo desse período, atuaram de 6 a 12 meses e R$ 3 mil para aqueles que ficaram por mais de 12 meses em atividade relacionada à pandemia.
Ela abrangerá os servidores efetivos, comissionados, temporários ou celetistas que trabalharam, no mínimo, 180 dias.  Não serão contemplados aqueles que tenham se ausentado em razão de faltas injustificadas; licenças sem vencimentos; cessão para órgãos externos ao Poder Executivo Estadual; licença para exercício de mandato classista; afastamento para exercício de mandato eletivo; penalidade disciplinar prevista no regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo; e prisão, mediante sentença transitada em julgado.

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