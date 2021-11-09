Prefeitura do ES aumenta abono para professores e valor chega a R$ 16 mil

A Prefeitura de Ibatiba, no Sul do Estado, anunciou o novo valor do abono salarial para todos os professores da rede municipal de ensino. Inicialmente o valor, anunciado em 15 de outubro, seria de R$ 15 mil para cada profissional. Agora o valor total a ser pago é de R$ 16 mil. Segundo a prefeitura, será o maior abono já pago no Espírito Santo.
Serão 231 professores efetivos e temporários beneficiados, sendo que os temporários vão receber o valor proporcional ao tempo trabalhado. Já os efetivos vão receber o valor integral, porque estão nos quadros do município há muitos anos.
O abono foi dividido em duas parcelas de R$ 8 mil, para quem recebe o valor integral. A primeira foi paga na última sexta-feira (5), e a segunda será paga até o final do mês, de acordo com a prefeitura do município.
No anúncio anterior, feito por redes sociais no dia dos professores, o prefeito Luciano Salgado afirmou que o valor ainda estava sendo discutido e poderia ultrapassar os R$ 15 mil.
De acordo com o município, os recursos são provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e os valores ainda estão sendo finalizados. Já a partir do ano que vem, todos os profissionais vão receber o Piso Nacional.