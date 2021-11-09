Cachoeiro vai dar abono de R$ 4 mil para professores

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, irá pagar R$ 4 mil de abono aos professores da rede municipal de ensino. O valor foi divulgado pelo prefeito, Victor Coelho , em um vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira (8).

Professor na sala de aula Crédito: Freepik

O benefício será concedido a cerca de dois mil professores. Os recursos provem do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) . Segundo o prefeito, o abono deve impactar positivamente a economia do município.

“Mesmo tendo cumprido os índices obrigatórios de 25% e do Fundeb, além de diversos investimentos, nós vamos presentear os nossos mais de 2 mil professores, pois temos verba específica para isso, com um abono de R$ 4 mil. Serão mais de R$ 8 milhões em circulação em nossa cidade, fortalecendo ainda mais nossa economia neste fim de ano”, disse Coelho.

O projeto de lei que concede o abono para o magistério seguirá para a Câmara Municipal esta semana, para os procedimentos legais, segundo a prefeitura. A data do pagamento deve ser divulgada em breve.