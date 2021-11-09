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Rede municipal

Cachoeiro vai dar abono de R$ 4 mil para professores

Benefício foi anunciado pelo prefeito Victor Coelho e será concedido a cerca de dois mil professores da rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 nov 2021 às 11:23

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 11:23

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, irá pagar R$ 4 mil de abono aos professores da rede municipal de ensino. O valor foi divulgado pelo prefeito, Victor Coelho, em um vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira (8).
Professor na sala de aula
Professor na sala de aula Crédito: Freepik
O benefício será concedido a cerca de dois mil professores. Os recursos provem do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Segundo o prefeito, o abono deve impactar positivamente a economia do município.
“Mesmo tendo cumprido os índices obrigatórios de 25% e do Fundeb, além de diversos investimentos, nós vamos presentear os nossos mais de 2 mil professores, pois temos verba específica para isso, com um abono de R$ 4 mil. Serão mais de R$ 8 milhões em circulação em nossa cidade, fortalecendo ainda mais nossa economia neste fim de ano”, disse Coelho.
O projeto de lei que concede o abono para o magistério seguirá para a Câmara Municipal esta semana, para os procedimentos legais, segundo a prefeitura. A data do pagamento deve ser divulgada em breve.
Além do abono, o prefeito anunciou que vai iniciar no mês de novembro o pagamento de progressões horizontal, gratificação de assiduidade e outras promoções para profissionais efetivos da prefeitura.

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