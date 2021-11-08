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3,8 mil professores de Vila Velha vão receber abono de R$ 5,2 mil

A expectativa da prefeitura é de que o dinheiro seja depositado na conta dos professores em dezembro, somando R$ 20 milhões em repasses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2021 às 17:16

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:16

Todos os professores ativos da rede municipal de Vila Velha vão receber R$ 5.200 de abono, segundo anunciou a prefeitura nesta segunda-feira (8). O pagamento será feito na folha de dezembro e vai somar R$ 20 milhões em repasses.
Assim como foi o caso de outros municípios, o abono foi possível devido à mudança nas regras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Com a nova legislação, o montante que pode ser gasto com a remuneração dos professores passou de 60% para 70%. Vila Velha vinha atuando com a média de 64%, o que permitiu conceder abono para os 3.885 professores.
O secretário de Educação Rodrigo Simões disse que o abono é uma demonstração de organização e planejamento para o primeiro passo de valorização dos professores, que terá novidades a partir do ano que vem.
“Estamos impulsionando a educação em diferentes aspectos: na estrutura das nossas escolas, no aprendizado dos nossos alunos, nos uniformes e também valorizando os profissionais da área, que constroem no dia a dia com nossas crianças a Vila Velha do futuro”, disse o secretário.
O aumento da cota do Fundeb para pagamento de trabalhadores do magistério também foi base para que o Governo do Estado anunciasse um reajuste de 25% no salário de 23 mil professores da rede estadual.
Outros municípios também fizeram movimentos similares. Em Cariacica, 3.900 professores vão receber abono de R$ 5 mil nesta semana, e um projeto será enviado para que haja um reajuste salarial de 15%. Já em Ibatiba, o abono anunciado será de R$ 15 mil. Em Viana, um projeto prevê aumento de 30% nos salários do magistério.

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