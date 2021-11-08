3,8 mil professores de Vila Velha vão receber abono de R$ 5,2 mil

O secretário de Educação Rodrigo Simões disse que o abono é uma demonstração de organização e planejamento para o primeiro passo de valorização dos professores, que terá novidades a partir do ano que vem.

“Estamos impulsionando a educação em diferentes aspectos: na estrutura das nossas escolas, no aprendizado dos nossos alunos, nos uniformes e também valorizando os profissionais da área, que constroem no dia a dia com nossas crianças a Vila Velha do futuro”, disse o secretário.

