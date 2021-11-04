Diante da aprovação do projeto, que ainda precisa ser sancionado pelo prefeito do município, Euclério Sampaio, o benefício deverá estar na conta dos trabalhadores na semana que vem, segundo o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar.

De acordo com Aguiar, o abono deve ser pago possivelmente já na próxima segunda-feira (8). "Se tudo der certo, na próxima segunda já vai ser creditado na conta deles. Esperamos agora a sanção do prefeito. Quando sair no Diário Oficial, já liberaremos", antecipou.

3.900 professores de Cariacica vão receber abono de R$ 5 mil na semana que vem Crédito: Divulgação | TJES

O secretário explicou que caso os profissionais das quatro categorias mencionadas tenham mais de um vínculo com a Secretaria de Educação, o benefício só será concedido uma vez.

Esse abono será possível, segundo o município, graças à aprovação da nova regra do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que aconteceu no ano passado e permitiu que fosse utilizada uma parcela maior dos recursos no pagamento de profissionais do magistério.

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"Nós consideramos a decisão do pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCES). O investimento ultrapassa os R$ 16 milhões, mas não os limites constitucionais. É uma grande conquista para o magistério. Esperamos que essa nova política, com novos repasses, garanta melhoria da educação também em outros anos", disse o secretário.

Além do benefício de R$ 5 mil, o secretário também mencionou repasse feito aos professores do chamado "auxílio tecnológico", no valor de R$ 3,5 mil, em depósitos realizados entre julho e agosto deste ano. "A finalidade foi de aperfeiçoamento no ensino remoto", acrescentou.

BENEFÍCIO DE R$ 2 MIL EM JANEIRO

Além do abono aprovado nesta quinta (4), a prefeitura vai pagar um outro benefício em janeiro, no valor de R$ 2 mil, aos demais servidores que atuam em escolas municipais, com exceção de terceirizados. Serão contemplados merendeiras, assistentes e secretárias, entre outros cargos administrativos. Os professores, diretores, coordenadores e pedagogos não receberão a quantia.

De acordo com o secretário, o valor de R$ 5 mil aprovado é uma antecipação às quatro categorias profissionais, mas em um valor maior. Já os R$ 2 mil, no entanto, serão alvo de outro projeto de lei, a ser submetido no dia 2 de janeiro de 2022 à Câmara Municipal. "Esses R$ 2 mil se destinam aos ocupantes de cargos administrativos, como secretários, assistentes, cuidadores, etc, e não serão pagos com recursos do Fundeb", finalizou.

Este abono está sendo concedido para compensar a supressão salarial que teve de ser feita nos meses de julho e agosto, por conta de uma decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES).

Em setembro deste ano, a Corte de Contas considerou irregular a lei municipal que concedeu recomposição de 5% do piso salarial inicial dos servidores do quadro do magistério público de Cariacica.