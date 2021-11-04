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Educação

Enem libera cartão, saiba como checar o local de prova

O cartão de confirmação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está disponível na página do participante. Veja o passo a passo de como acessar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2021 às 13:38

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 13:38

Cartão do Enem
Cartão do Enem Crédito: Reprodução / Inep
O cartão de confirmação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foi liberado nesta quinta-feira (3). O cartão está disponível na página do participante do Inep. A aplicação da prova digital e impressa será nos dias 21 e 28 de novembro.
Estão disponíveis no cartão informações como número de inscrição, data, local, horário das provas e opção por atendimento especializado. O documento não é obrigatório, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os estudantes levem o cartão nos dias de aplicação do exame.
De acordo com o Inep, 3,1 milhões de inscritos devem fazer o Enem 2021. 3 milhões vão realizar provas impressas e 68,8 mil farão a modalidade digital. Os itens das duas versões de avaliação serão idênticos.

SAIBA COMO CONSULTAR O LOCAL DA PROVA

01

Página do Participante

Acesse a Página do Participante no site do Inep. 

02

Entrar

Clique no botão azul: "Página do Participante - Entrar com gov.br"

03

CPF e senha

Insira o número do seu CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição

04

Consulta

Na Página do Participante, você terá acesso a todas as suas informações e poderá consultar seu local de prova.
*Com informações da Agência Brasil

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