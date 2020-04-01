Especialistas explicam como montar plano de estudo em casa para o Enem

Aplicativo de celular para o candidato consultar o ENEM 2019 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A Gazeta conversou com especialistas que explicaram como montar um plano de estudos em casa, em meio a quarentena. Apesar da pandemia do coronavírus ter mudado a rotina da maioria das pessoas, uma data importante do calendário dos estudantes brasileiros não sofreu alteração: a aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020, prevista para outubro e novembro deste ano, na versão digital e impressa. Por isso, a reportagem deconversou com especialistas que explicaram como montar um plano de estudos em casa, em meio a quarentena.

Os editais do Enem foram divulgados na última terça-feira (31). Diferentemente de anos anteriores, a edição de 2020 possibilita a realização da prova em formato digital, além do impresso. As inscrições para as provas impressa e digital ocorrem de 11 a 22 de maio. A data de aplicação da prova impressa foi mantida em 1 e 8 de novembro, já a data do Enem digital será nos dias 11 e 18 de outubro.

BAIXAR O TERMO DE ADESÃO DO SISU DA UFES

Se o candidato pretende prestar vestibular para a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o professor de história Ailton Antônio dos Santos, coordenador do pré Enem de Jacaraípe, afirma que a primeira coisa a se fazer é baixar o termo de adesão do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) da Universidade. O termo mostra quais são as matérias mais importantes a se estudar para o curso que o aluno irá prestar vestibular.

"Às vezes a matéria que o aluno tem mais dificuldades não é tão importante para o curso que ele vai prestar. Por isso é necessário iniciar o plano de estudos com o termo de adesão, caso o estudante queira ingressar na Ufes. Se eu quero fazer História, não tem porque eu focar em matemática, que tem peso um na avaliação. Cada matéria tem um peso diferente para determinado curso. Depois disso, o aluno deve traçar o plano para estudar corretamente. Em home office, sem professor, pode ser mais difícil. Mas é importante manter uma série de disciplinas e regras para otimizar o tempo", explica.

SELECIONAR O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTUDOS

Para o coordenador do projeto Solidariedade Educação e Responsabilidade Social (Ser), professor Renato Ribeiro, a primeira coisa para se colocar no papel é o tempo disponível para estudar. Em cima desse tempo disponível, ele orienta programar as horas para investir nas disciplinas em que o aluno tem mais dificuldades.

"O importante disso tudo é fazer um ciclo de estudo para que no final seja avaliado se nesse período estudado foi atingido o objetivo de aprendizado. Avaliar se o tempo destinado foi suficiente para aprender. Se perceber que não houve exito, é necessário aumentar o tempo de estudos e analisar onde foi o erro, se parou muito durante os estudos, por exemplo", afirma.

AUMENTAR O TEMPO DE ESTUDO DE FORMA GRADUAL

O professor de História Ailton Antônio dos Santos afirma que é preciso começar aos poucos quando se fala em tempo de estudo. "Não adianta nada começar a estudar 8 horas por dia e perceber que não está rendendo. O melhor é começar estudando 20 minutos por dia e ir aumentando cinco minutos por dia. Mas vale estudar corretamente. Estudar é não apenas ler, mas fazer resumos e sintetizar tudo que estudou durante o dia", ensinou.

ASSISTIR AULAS NO YOUTUBE

O professor Renato Ribeiro afirmou que a quarentena atrapalha principalmente os alunos de escolas públicas, pois diferente dos estudantes das escolas particulares, eles não estão tendo aulas on-line. Por isso, um bom caminho são as aulas no Youtube. "Infelizmente, nesse momento em que vivemos, os estudantes acabam absorvendo muitas informações sem poder sair de casa, o que pode causar uma certa ansiedade e ir tirando a concentração. Mas hoje existem ferramentas gratuitas, como o Youtube, que permitem assistir aulas on-line", indicou.

DESLIGAR-SE DAS REDES SOCIAIS DURANTE OS ESTUDOS

Ao mesmo tempo que a internet pode auxiliar nos estudos, ela pode atrapalhar. Por isso, especialistas orientam evitar redes sociais no tempo dedicado aos estudos. "É bom ter cuidado com as redes sociais, porque elas tiram nosso foco. Tenho alunos que passaram em medicina que quando começaram a estudar, colocavam o celular no modo avião, mas com a quarentena e isso fica difícil porque precisamos ainda mais da internet. Porém, já há aplicativos que tiram as notificações das redes sociais no momento do estudo", contou o professor Ailton Antônio dos Santos.

NÃO ESTUDAR COM FOME, SONO OU SEM SE EXERCITAR

O professor Ailton Antônio dos Santos contou que outros fatores, muitas vezes não citados em dicas para plano de estudos, são fundamentais, como não estudar com fome, sono ou sem se exercitar.