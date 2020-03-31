Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Cidades do Espírito Santo terão aplicação do Enem 2020 digital
Pela primeira vez

Cidades do Espírito Santo terão aplicação do Enem 2020 digital

A edição deste ano será a primeira com a nova ferramenta. O Ministério da Educação (MEC) autorizou 19 estados a sediarem provas com o novo modelo, são mais de duas mil vagas disponíveis no Espírito Santo

Publicado em 31 de Março de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 17:37
Aplicativo de celular para o candidato consultar o ENEM 2019
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderá ser realizado de forma digital a partir de 2020 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Os editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgados nesta terça-feira (31). Diferentemente de anos anteriores, a edição de 2020 possibilita a realização da prova em formato digital, além do tradicional impresso. De acordo com informações do edital divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), VitóriaVila VelhaCariacica Pedro Canário estão autorizados a aplicar o exame em formato digital.
A escolha dos municípios foi publicada na manhã desta terça-feira (31). O Ministério da Educação (MEC) autorizou 19 estados a sediarem provas do Enem digital. No Espírito Santo, 2.494 alunos poderão ter a chance de testar o formato pela primeira vez. O município com maior capacidade de é Vitória, com 793 vagas, seguido por Pedro Canário (637), Cariacica (532) e Vila Velha (532).

11 a 22 de maio

É o período de inscrições para os alunos que desejam realizar o exame no novo formato
A nova ferramenta poderá ser utilizada por até cem mil estudantes em 2020, o que corresponde a cerca de 2% dos estudantes com inscrições confirmadas, se considerados os números de 2019, quando pouco mais de cinco milhões se inscreveram e pagaram a taxa. O MEC espera chegar ao número total de alunos realizando a prova digital até 2026.

Veja Também

Bolsonaro promete sancionar auxílio de R$ 600 para coronavírus ainda nesta terça (31)

O valor a ser pago será de R$85, o mesmo exigido no ano de 2019. O Inep ainda informa que Enem 2020 digital será exclusivo para alunos que irão concluir o ensino médio em 2020 ou aqueles que já concluíram em anos anteriores.

CORONAVÍRUS

Antes do anúncio desta terça-feira (31), alunos mostraram preocupação quanto a um possível adiamento da prova, diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Para anunciar a manutenção do Enem, o ministro da Educação Abraham Weintraub utilizou as redes sociais para voltar a criticar a imprensa e afirmar que "vai ter Enem".

Veja Também

Richarlison doa chuteira a leilão e lucro será usado no combate ao Covid-19

No edital, há a previsão de remarcação da prova em alguns casos de doenças. Entre elas, está a Covid-19, acompanhada de outras doenças infectocontagiosas, como Varíola, Influenza e Sarampo.

CRONOGRAMA ENEM 2020 DIGITAL

  • Justificativa de ausência no Enem 2019: 6 a 17 de abril
  • Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 6 a 17 de abril
  • Divulgação dos resultados: 24 de abril
  • Período de recurso: 27 de abril a 1º de maio
  • Inscrições: 11 a 22 de maio
  • Pagamento da taxa de inscrição: 11 a 28 de maio
  • Solicitação de atendimento especializado: 11 a 22 de maio
  • Solicitação de tratamento pelo nome social: 25 a 29 de maio
  • Aplicação: 11 e 18 de outubro

Veja Também

Cada dia melhor, diz paciente de Linhares curado da Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados