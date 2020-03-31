Cidades do Espírito Santo terão aplicação do Enem 2020 digital

Os editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgados nesta terça-feira (31). Diferentemente de anos anteriores, a edição de 2020 possibilita a realização da prova em formato digital, além do tradicional impresso. De acordo com informações do edital divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Vitória, Vila Velha, Cariacica e Pedro Canário estão autorizados a aplicar o exame em formato digital.
A escolha dos municípios foi publicada na manhã desta terça-feira (31). O Ministério da Educação (MEC) autorizou 19 estados a sediarem provas do Enem digital. No Espírito Santo, 2.494 alunos poderão ter a chance de testar o formato pela primeira vez. O município com maior capacidade de é Vitória, com 793 vagas, seguido por Pedro Canário (637), Cariacica (532) e Vila Velha (532).
11 a 22 de maio
É o período de inscrições para os alunos que desejam realizar o exame no novo formato
A nova ferramenta poderá ser utilizada por até cem mil estudantes em 2020, o que corresponde a cerca de 2% dos estudantes com inscrições confirmadas, se considerados os números de 2019, quando pouco mais de cinco milhões se inscreveram e pagaram a taxa. O MEC espera chegar ao número total de alunos realizando a prova digital até 2026.
O valor a ser pago será de R$85, o mesmo exigido no ano de 2019. O Inep ainda informa que Enem 2020 digital será exclusivo para alunos que irão concluir o ensino médio em 2020 ou aqueles que já concluíram em anos anteriores.
CORONAVÍRUS
Antes do anúncio desta terça-feira (31), alunos mostraram preocupação quanto a um possível adiamento da prova, diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Para anunciar a manutenção do Enem, o ministro da Educação Abraham Weintraub utilizou as redes sociais para voltar a criticar a imprensa e afirmar que "vai ter Enem".
No edital, há a previsão de remarcação da prova em alguns casos de doenças. Entre elas, está a Covid-19, acompanhada de outras doenças infectocontagiosas, como Varíola, Influenza e Sarampo.
CRONOGRAMA ENEM 2020 DIGITAL
- Justificativa de ausência no Enem 2019: 6 a 17 de abril
- Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 6 a 17 de abril
- Divulgação dos resultados: 24 de abril
- Período de recurso: 27 de abril a 1º de maio
- Inscrições: 11 a 22 de maio
- Pagamento da taxa de inscrição: 11 a 28 de maio
- Solicitação de atendimento especializado: 11 a 22 de maio
- Solicitação de tratamento pelo nome social: 25 a 29 de maio
- Aplicação: 11 e 18 de outubro