Cidades do Espírito Santo terão aplicação do Enem 2020 digital

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderá ser realizado de forma digital a partir de 2020 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

2.494 alunos poderão ter a chance de testar o formato pela primeira vez. O município com maior capacidade de é Vitória, com 793 vagas, seguido por Pedro Canário (637), Cariacica (532) e Vila Velha (532). A escolha dos municípios foi publicada na manhã desta terça-feira (31). O Ministério da Educação (MEC) autorizou 19 estados a sediarem provas do Enem digital. No Espírito Santo poderão ter a chance de testar o formato pela primeira vez. O município com maior capacidade de é Vitória, com 793 vagas, seguido por Pedro Canário (637), Cariacica (532) e Vila Velha (532).

11 a 22 de maio É o período de inscrições para os alunos que desejam realizar o exame no novo formato

A nova ferramenta poderá ser utilizada por até cem mil estudantes em 2020, o que corresponde a cerca de 2% dos estudantes com inscrições confirmadas, se considerados os números de 2019, quando pouco mais de cinco milhões se inscreveram e pagaram a taxa. O MEC espera chegar ao número total de alunos realizando a prova digital até 2026.

O valor a ser pago será de R$85, o mesmo exigido no ano de 2019. O Inep ainda informa que Enem 2020 digital será exclusivo para alunos que irão concluir o ensino médio em 2020 ou aqueles que já concluíram em anos anteriores.

CORONAVÍRUS

Antes do anúncio desta terça-feira (31), alunos mostraram preocupação quanto a um possível adiamento da prova, diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) . Para anunciar a manutenção do Enem, o ministro da Educação Abraham Weintraub utilizou as redes sociais para voltar a criticar a imprensa e afirmar que "vai ter Enem".

No edital, há a previsão de remarcação da prova em alguns casos de doenças. Entre elas, está a Covid-19, acompanhada de outras doenças infectocontagiosas, como Varíola, Influenza e Sarampo.

CRONOGRAMA ENEM 2020 DIGITAL

Justificativa de ausência no Enem 2019: 6 a 17 de abril



Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 6 a 17 de abril



Divulgação dos resultados: 24 de abril



Período de recurso: 27 de abril a 1º de maio



Inscrições: 11 a 22 de maio

