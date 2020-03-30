Richarlison doa chuteira a leilão e lucro será usado no combate ao Covid-19

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Fala, galera! Estamos todos juntos no combate ao Covid-19. Pra ajudar eu estou doando esse item que será leiloado pelo pessoal da @footballforacause em parceria com o @CanalWamo. Todo lucro desse leilão será repassado pra instituições que estão na luta pra diminuir os impactos dessa pandemia mundial nos lugares mais necessitados do nosso país. Estou em casa, mas não de mãos atadas. Desafio os amigos @viniciusjunior @dejesusoficial @lucaspaqueta a entrarem nessa campanha e fazerem da paixão nacional uma grande ferramenta de transformação social! #ofutebolseimporta #eumeimporto #todosseimportam