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Richarlison doa chuteira a leilão e lucro será usado no combate ao Covid-19

Seguindo o exemplo de outros jogadores que estão se mobilizando, atacante capixaba ainda desafiou outros atletas a fazerem o mesmo

Publicado em 30 de Março de 2020 às 20:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 20:37
Richarlison estendeu seu vínculo com o Everton até 2024
Richarlison é atacante do Everton, da inglaterra Crédito: Divulgação/Everton
 O atacante capixaba Richarlison anunciou que está na luta para minimizar os avanços do novo coronavírus. Na tarde desta segunda-feira (30), o capixaba anunciou em suas redes sociais que doou uma chuteira para ir à leilão e que todo o lucro obtido com essa movimentação será destinado a instituições que atuam para reduzir o impacto da pandemia. O atleta do Everton e da Seleção Brasileira também desafiou outros jogadores a fazerem o mesmo.
"Estou em casa, mas não de mãos atadas. Desafio os amigos Vinicius Junior, Gabriel Jesus e Lucas Paquetá a entrarem nessa campanha e fazerem da paixão nacional uma grande ferramenta de transformação social", disparou o jogador em sua conta oficial no Instagram.

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Com o Campeonato Inglês interrompido por conta da recomendação da Organização Mundial da Sáude (OMS), Richarlison está em sua casa para se precaver do novo coronavírus. 

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