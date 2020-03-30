Richarlison doa chuteira a leilão e lucro será usado no combate ao Covid-19

O atacante capixaba Richarlison anunciou que está na luta para minimizar os avanços do novo coronavírus. Na tarde desta segunda-feira (30), o capixaba anunciou em suas redes sociais que doou uma chuteira para ir à leilão e que todo o lucro obtido com essa movimentação será destinado a instituições que atuam para reduzir o impacto da pandemia. O atleta do Everton e da Seleção Brasileira também desafiou outros jogadores a fazerem o mesmo.
"Estou em casa, mas não de mãos atadas. Desafio os amigos Vinicius Junior, Gabriel Jesus e Lucas Paquetá a entrarem nessa campanha e fazerem da paixão nacional uma grande ferramenta de transformação social", disparou o jogador em sua conta oficial no Instagram.
Com o Campeonato Inglês interrompido por conta da recomendação da Organização Mundial da Sáude (OMS), Richarlison está em sua casa para se precaver do novo coronavírus.