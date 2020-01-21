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De Linhares

Capixaba nota 1000 na redação do Enem dá dicas para fazer bom texto

A jovem Raquel Araújo Merisio, de 20 anos, é a única estudante do Espírito Santo que atingiu nota máxima na prova. Natural de Linhares, no Norte do Estado, a estudante mudou-se para Vitória para se preparar

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 22:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 22:22
Raquel Araújo Merisio é a única moradora do Estado que atingiu nota máxima Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Norte
Capixaba nota 1000 na redação do Enem dá dicas para fazer bom texto
A divulgação da notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 foi inesquecível para Raquel Araújo Merisio, de 20 anos. A estudante capixaba foi a única no Estado, e uma das 53 pessoas de todo o país a alcançar a façanha de tirar nota máxima na redação. Segundo o Ministério da Educação, 3,9 milhões de candidatos participaram da prova.
Natural de Linhares, no Norte do Estado, a estudante mudou-se para Vitória para se preparar para a prova em uma escola da Capital. Raquel contou que aguardava uma nota boa na redação, mas a nota máxima foi uma surpresa.
Qual é o segredo para tirar nota 1000 na redação do Enem? Na avaliação da estudante, a preparação é fundamental. Ela conta que chegou a estudar oito horas por dia e fazer três textos por semana para se preparar para o exame. Além disso, ela destaca outras características fundamentais para um bom texto.
"É muito importante se atentar à gramática e à estrutura do texto. Isso é decisivo para ser um texto de qualidade ou não"
Raquel Araújo Merisio - Estudante 

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Raquel também afirma que referências históricas são importantes para um texto melhor.
Eu estudei muito temas e notícias da atualidade e isso é importante, mas ter referências históricas e noção do que falavam pensadores e filósofos deixa o texto mais rico, afirma.

TEMA FOI SURPRESA

Mesmo com a preparação, a estudante afirma que se surpreendeu com o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil", utilizado no Enem 2019.
Eu não esperava esse tema, aguardava alguma coisa ligada à educação, mas consegui fazer um bom texto abordando questões ligadas à vulnerabilidade social onde muitas pessoas não têm acesso ao cinema ou cultura de qualidade, contou a estudante sobre a sua redação.
Ela ainda reforçou que para evitar temas desconhecidos a dica é treinar vários assuntos, para não ficar tentando adivinhar o que vai cair.
A jovem agora aguarda o resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para concorrer à sonhada vaga no curso de Medicina.

REDAÇÃO

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), instituto que organiza a prova, a nota média obtida pelos candidatos na redação em 2019 foi de 592,9 pontos. Cerca de 143 mil participantes tiraram nota zero na redação em 2019.

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