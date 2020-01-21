Raquel Araújo Merisio é a única moradora do Estado que atingiu nota máxima Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Capixaba nota 1000 na redação do Enem dá dicas para fazer bom texto

Natural de Linhares, no Norte do Estado, a estudante mudou-se para Vitória para se preparar para a prova em uma escola da Capital. Raquel contou que aguardava uma nota boa na redação, mas a nota máxima foi uma surpresa.

Qual é o segredo para tirar nota 1000 na redação do Enem? Na avaliação da estudante, a preparação é fundamental. Ela conta que chegou a estudar oito horas por dia e fazer três textos por semana para se preparar para o exame. Além disso, ela destaca outras características fundamentais para um bom texto.

"É muito importante se atentar à gramática e à estrutura do texto. Isso é decisivo para ser um texto de qualidade ou não" Raquel Araújo Merisio - Estudante

Raquel também afirma que referências históricas são importantes para um texto melhor.

Eu estudei muito temas e notícias da atualidade e isso é importante, mas ter referências históricas e noção do que falavam pensadores e filósofos deixa o texto mais rico, afirma.

TEMA FOI SURPRESA

Mesmo com a preparação, a estudante afirma que se surpreendeu com o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil", utilizado no Enem 2019.

Eu não esperava esse tema, aguardava alguma coisa ligada à educação, mas consegui fazer um bom texto abordando questões ligadas à vulnerabilidade social onde muitas pessoas não têm acesso ao cinema ou cultura de qualidade, contou a estudante sobre a sua redação.

Ela ainda reforçou que para evitar temas desconhecidos a dica é treinar vários assuntos, para não ficar tentando adivinhar o que vai cair.

A jovem agora aguarda o resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para concorrer à sonhada vaga no curso de Medicina.

REDAÇÃO