Enem 2019 teve 4% dos participantes com nota zero na redação

Aplicativo de celular para o candidato consultar o ENEM 2019 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O número de candidatos com a redação zerada no Enem 2019 foi de 143.736, o equivalente a 4% dos inscritos. Apenas 53 dos 3,8 milhões de participantes conseguiram nota máxima na correção de seus textos.

Os resultados da última edição foram divulgadas nesta sexta-feira (17) pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, e pelo presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Alexandre Lopes.

O número de redações zeradas, em 2018, havia representado 2,7% dos participantes, com 55 notas máximas.

Em 2019, os participantes tiveram que escrever uma dissertação sobre "Democratização do acesso ao cinema no Brasil". A nota da redação varia de 0 a 1.00 e esse desempenho costuma ser crucial na concorrência por vagas mais concorridas.

Das redações zeradas, 42% ocorreram porque os candidatos entregaram em braco, 28% porque fugiram ao tema e 16% por causa de cópia dos textos motivadores da proposta. O restante foi por outros motivos, como texto insuficiente e não atendimento ao gênero textual exigido.

Com exceção da redação, as médias em todas as áreas da prova ficaram abaixo das registradas em 2018. As provas são comparáveis ao longo dos anos.

Essa variação das médias pode servir de termômetro da qualidade do ensino médio, mas o exame deixou de ser o instrumento oficial para avaliação do sistema educacional. Para isso existe o Saeb, aplicado para aluno dos ensinos fundamental e médio.

Confira abaixo as médias em cada parte da prova do Enem em 2019 e 2018:

MÉDIAS DE TODOS OS PARTICIPANTES:

Redação

2019: 592,9

2018: 522,8

Matemática

2019: 523,1

2018: 535,5

Linguagens

2019: 520,9

2019: 526,9

Ciências da natureza

2019: 477,8

2018: 493,8

Ciências Humanas

2019: 508,0