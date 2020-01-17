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Secretário de Cultura

Governo retira do ar vídeo em que Roberto Alvim usa frase de nazista

Secretário exonerado da Cultura disse frase semelhante à de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista de Hitler

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 16:54
Roberto Alvim foi exonerado do cargo de secretário de Cultura Crédito: Reprodução/Twitter
Em publicação nas redes sociais, a Secretaria Especial da Cultura do governo federal informou que retirou o vídeo de divulgação do Prêmio Nacional das Artes do site institucional e de seus perfis nas redes sociais. No vídeo, o secretário Roberto Alvim citou textualmente trechos de um discurso do ideólogo e ministro da Propaganda da Alemanha nazista Joseph Goebbels.
secretário foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após a repercussão negativa do vídeo. No vídeo, o Alvim disse a seguinte frase: "A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada".

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Já Goebbels em um pronunciamento para diretores de teatro afirmou: "A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada". A frase consta no livro "Goebbels: a Biography", de Peter Longerich.
Segundo a Secretaria Especial da Cultura, o vídeo foi tirado do ar "em respeito a todos os cidadãos que se sentiram ofendidos com o conteúdo gravado pelo ex-secretário Roberto Alvim".

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