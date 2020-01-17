Governo retira do ar vídeo em que Roberto Alvim usa frase de nazista

Já Goebbels em um pronunciamento para diretores de teatro afirmou: "A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada". A frase consta no livro "Goebbels: a Biography", de Peter Longerich.