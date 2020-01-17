Governo retira do ar vídeo em que Roberto Alvim usa frase de nazista

Em publicação nas redes sociais, a Secretaria Especial da Cultura do governo federal informou que retirou o vídeo de divulgação do Prêmio Nacional das Artes do site institucional e de seus perfis nas redes sociais. No vídeo, o secretário Roberto Alvim citou textualmente trechos de um discurso do ideólogo e ministro da Propaganda da Alemanha nazista Joseph Goebbels.
O secretário foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após a repercussão negativa do vídeo. No vídeo, o Alvim disse a seguinte frase: "A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada".
Já Goebbels em um pronunciamento para diretores de teatro afirmou: "A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada". A frase consta no livro "Goebbels: a Biography", de Peter Longerich.
Segundo a Secretaria Especial da Cultura, o vídeo foi tirado do ar "em respeito a todos os cidadãos que se sentiram ofendidos com o conteúdo gravado pelo ex-secretário Roberto Alvim".