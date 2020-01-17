Políticos do ES repudiam discurso de secretário da Cultura com frase de nazista

O secretário de Cultura, Roberto Alvim, parafraseou o ideólogo nazista Joseph Goebbels Crédito: Reprodução/Twitter

vídeo publicado pelo secretário da Cultura, do Ministério da Cidadania, Roberto Alvim , em que cita trechos do discurso do ideólogo nazista Joseph Goebbels, tem repercutido mal nas redes sociais e entre políticos capixabas. Parlamentares da bancada do Espírito Santo no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Estado criticaram, nesta sexta-feira (17), a postura de Alvim e engrossaram o coro pela exoneração do secretário.

O senador capixaba Fabiano Contarato (Rede) disse que vai acionar o Ministério Público Federal (MPF) para analisar a conduta do secretário. O redista também estuda fazer uma representação à Comissão de Ética da Presidência da República e diz que vai propor voto de censura ao discurso de Alvim no Senado.

Ele passou de todos os limites, plagiando o ministro de Adolf Hitler da Propaganda da Alemanha Nazista, Joseph Goebbels. Além do texto, a estética do vídeo é nazista. Remonta capítulo abominável da história da humanidade. O que ele fez é crime e ofende toda a nação brasileira e, especialmente, todos os judeus que vivem em nosso país. Não há outro caminho! Tem de mandar embora! Exoneração, já!, publicou Contarato, nas redes sociais.

Outro que também se manifestou foi o deputado federal Helder Salomão (PT), afirmando que a postura do secretário nacional é "inaceitável".

INACEITÁVEL!



Secretário de Cultura de Bolsonaro também usou fundo musical preferido de Hitler



Em vídeo, Roberto Alvim empregou texto de Goebbels e ópera de Wagner para noticiar seus planos para a cultura brasileira. via @J_LIVREShttps://t.co/GR8fmepxfb — Helder Salomão (@heldersalomao) January 17, 2020

O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) também se manifestou sobre o assunto nesta sexta. O parlamentar disse que o discurso de Alvim causa "indignação e repulsa".

Indignação e repulsa. Inadmissível que membro de um governo democrata cite Goebbels dessa forma. Se isso não causa repulsa às pessoas é porque desconhecem quem foi e a importância dele para o nazismo. Goebbels é o autor da frase: "uma mentira contada mil vezes torna-se verdade". https://t.co/VMgiUJ931U — Sergio Majeski (@sergiomajeski) January 17, 2020

MANIFESTAÇÕES APÓS A DEMISSÃO

Logo depois da demissão do secretário, anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter, o governador Renato Casagrande (PSB) usou as redes sociais para se manifestar. Ele chamou o discurso de Alvim de absurdo e disse que qualquer ameaça à democracia deve ser repudiada com veemência.

Presidente Bolsonaro agiu com rapidez necessária ao absurdo promovido pelo seu Secretário Nacional de Cultura, Roberto Alvim. Qualquer ameaça à democracia deve ser repudiada e banida com veemência. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 17, 2020

Outro que comentou o caso depois da demissão do secretário foi o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso.

Acertada a decisão do presidente Bolsonaro de demitir o secretário da Cultura, Roberto Alvim, que fez apologia ao nazismo. É bom que se saiba que o ódio é um veneno que se bebe esperando que o outro morra. Precisamos de gestores comprometidos com a cultura da paz. — Erick Musso (@MussoErick) January 17, 2020

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) afirma que a exoneração não resolve o problema e pediu empenho para que ideias nazistas não sejam reproduzidas.

A exoneração do Secretário Especial de Cultura não diminui a gravidade de suas palavras. Discursos de ódio não têm lugar em nossa democracia. Reproduzir ideais nazistas é mais que um erro, é crime. Não vamos tolerar retrocessos em nossa história. — Felipe Rigoni (@rigoni_felipe) January 17, 2020