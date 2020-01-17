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Repercussão negativa

Secretário de Bolsonaro é exonerado após discurso semelhante ao de ministro de Hitler

A exoneração ocorreu depois de Roberto Alvim parafrasear um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 13:24
A Secretaria Especial da Cultura informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o secretário Roberto Alvim foi demitido do cargo nesta sexta-feira (17). A exoneração acontece após Alvim parafrasear um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista.
O Secretário da Cultura, Roberto Alvim, foi demitido após usar frase de nazista Crédito: Clara Angeleas/Secretaria Especial da Cultura
Na manhã desta sexta (17), Planalto havia avisado o Congresso que secretário seria demitido após a repercussão do caso e a manifestação pública da classe política. Entre os que pediram a saída de Alvim estão o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-A?P).
O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, telefonou para líderes do Congresso e avisou que o porta-voz da Presidência, general Rego Barros, deve anunciar a demissão.

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