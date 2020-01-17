Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Alemanha se opõe a qualquer tentativa de glorificar nazismo, diz embaixada
Declaração

Alemanha se opõe a qualquer tentativa de glorificar nazismo, diz embaixada

A mensagem foi publicada no Twitter, na conta oficial das representações diplomáticas alemãs no Brasil

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 12:49
O secretário de Cultura, Roberto Alvim, publicou um vídeo nas redes sociais que gerou polêmica Crédito: Reprodução/Twitter
A embaixada da Alemanha no Brasil se manifestou sobre o vídeo em que o secretário de Cultura, Roberto Alvim, cita trecho de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Hitler, e disse que o governo alemão se opõe a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo de glorificar a era do nacional-socialismo.
A mensagem foi publicada no Twitter, na conta oficial das representações diplomáticas da Alemanha no Brasil.

Veja Também

Embaixada da Alemanha explica o nazismo e é contestada por brasileiros

Rodrigo Maia diz que Alvim passou dos limites e pede afastamento

"O período do nacional-socialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã, trouxe sofrimento infinito à humanidade. A Alemanha mantém sua responsabilidade. Opomo-nos a qualquer tentativa de banalizar ou glorificar a era do nacional-socialismo", diz a mensagem do governo alemão.
O vídeo de Alvim foi publicado na rede social da Secretaria Especial da Cultura na noite de quinta-feira (16). Foi divulgada na peça o Prêmio Nacional das Artes, que havia sido lançado momentos antes em live do presidente Jair Bolsonaro em que participou Alvim.
O fato de o secretário ter citado trechos usados por Goebbels provocou uma onda de indignação nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (17).
"A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada", afirmou Alvim no vídeo postado nas redes sociais.

Veja Também

'Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça', diz Olavo de Carvalho

Lula compara governo Bolsonaro ao nazismo na Alemanha

Embaixada da Alemanha explica o nazismo e é contestada por brasileiros

"A arte alemã da próxima década será heroica, será ferramenta romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada", disse o ministro da Propaganda nazista em 8 de maio de 1933 em um pronunciamento para diretores de teatro, segundo o livro "Joseph Goebbels: Uma Biografia", de Peter Longerich, publicado no Brasil pela Objetiva.
O discurso de Goebbels, segundo o biógrafo, foi feito após ele ter passado a comandar a propaganda ativa no exterior. No mesmo mês de maio, diz Longerich, Goebbels havia dado seus primeiros "passos ativos em diversos campos da política cultural".
Além dos trechos do pronunciamento, a estética do vídeo, a aparência do secretário, o vocabulário, o tom de voz e a trilha sonora escolhida também fizeram várias personalidades compararem a divulgação à propaganda nazista.
Uma das referências no vídeo é a música de fundo, que veio da ópera "Lohengrin", de Richard Wagner, uma obra que Hitler contou em sua autobiografia ter sido decisiva em sua vida.

Veja Também

O nazismo não morreu

A vitória de Alfred Hitchcock sobre o nazismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados