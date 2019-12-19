Lula compara governo Bolsonaro ao nazismo na Alemanha

Em evento com artistas no Circo Voador, casa de shows no centro do Rio de Janeiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao nazismo na Alemanha.
"Como na Alemanha nazista, querem destruir o Brasil começando pela cultura", disse.
Lula também afirmou que Bolsonaro tenta desmontar a cultura porque quer se vingar dos artistas que fizeram oposição a ele no período eleitoral, com o mote "ele não".
Estavam no palco políticos de esquerda como Dilma Rousseff (PT), Fernando Haddad (PT), Gleisi Hoffmann (PT) e Marcelo Freixo (PSOL). Os pais e a irmã de Marielle Franco, vereadora assassinada em março de 2018, também participaram do ato.
Estiveram presentes, ainda, artistas como Dira Paes, Agnaldo Timóteo, Osmar Prado e Bete Mendes.
Condenado em segunda instância e impossibilitado de se candidatar em função da Lei da Ficha Limpa, Lula disse que tentarão evitar que ele reconquiste o direito de ser candidato.
"Eu também vou estar com 77 anos... É hora de parar de ser candidato?", questionou, obtendo forte reação negativa dos presentes, que lotaram o espaço.