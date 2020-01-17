Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Toffoli: 'Há de se repudiar com veemência a inaceitável agressão feita por Alvim'
Referências ao nazismo

Toffoli: 'Há de se repudiar com veemência a inaceitável agressão feita por Alvim'

As declarações do então secretário de Cultura chocaram integrantes de tribunais superiores em Brasília.  O ministro Gilmar Mendes também reprovou o vídeo de Alvim, que usou frase de ideólogo nazista

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 15:26
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, disse, nesta sexta-feira (17), que "há de se repudiar com toda a veemência a inaceitável agressão que representa a postagem feita pelo secretário de Cultura" com referências ao nazismo. As declarações de Roberto Alvim chocaram integrantes de tribunais superiores em Brasília.
Roberto Alvim foi exonerado do governo Bolsonaro Crédito: Reprodução/Twitter
"É uma ofensa ao povo brasileiro, em especial à comunidade judaica", afirmou o presidente do Supremo, em nota divulgada à imprensa. Esta foi manifestação mais contundente até agora de Toffoli sobre uma declaração controversa de integrantes do governo Bolsonaro.

Veja Também

Cai o secretário, permanece sua ideia de higienização da arte

Políticos do ES repudiam discurso de secretário da Cultura com frase de nazista

Antes, Toffoli havia criticado uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre uma possível reedição do AI-5 em caso de radicalização dos protestos de rua no Brasil. "O AI-5 é incompatível com a democracia. Não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado", afirmou Toffoli na época. O tom, desta vez, foi mais duro.

REPÚDIO

Em sua conta pessoal no Twitter, o ministro Gilmar Mendes também reprovou o vídeo de Alvim. "A riqueza da manifestação cultural repele o dirigismo autoritário nacionalista. A arte é, na sua essência, transformadora e transgressora. O que faz do Brasil um país grandioso é a força da sua cultura, fruto de um povo profundamente miscigenado e diversificado", escreveu Mendes.

Veja Também

Planalto diz que não se manifestará sobre fala do secretário da Cultura

Rodrigo Maia diz que Alvim passou dos limites e pede afastamento

'Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça', diz Olavo de Carvalho

O ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, disse à reportagem que não pode "deixar de externar surpresa e preocupação" com o pronunciamento do secretário.
"Intenções de que se 'faça uma cultura que não destrua, mas salve a nossa juventude', de que 'almejamos uma nova arte nacional' ou de que 'a cultura será igualmente imperativa' e de que se deseja 'redefinir a qualidade da produção cultural em nosso país', além de outras insólitas frases de palanque transmitidas em vídeo institucional, indicam um nítido desconhecimento do que seja arte e cultura e sinalizam para um direcionamento ideológico do que há de mais natural e espontâneo em qualquer nação. A história já mostrou onde terminou esse tipo de discurso", disse Schietti.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados