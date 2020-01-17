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Comunicou por nota

Bolsonaro confirma demissão de Roberto Alvim após uso de frase de nazista

De acordo com o presidente, a situação do secretário especial de Cultura no governo ficou 'insustentável' após ele gravar um vídeo com discurso quase idêntico ao do ideólogo nazista Joseph Goebbels

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 15:16
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou no início da tarde desta sexta-feira, 17, por meio de nota, a demissão do secretário especial de Cultura, Roberto Alvim. Segundo Bolsonaro, a situação de Alvim no governo ficou "insustentável" após ele gravar um vídeo com discurso quase idêntico ao do ideólogo nazista Joseph Goebbels. A fala teve forte repercussão entre autoridades e na comunidade judaica.
Jair Bolsonaro, presidente da República, divulgou nota sobre a situação de Roberto Alvim Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
"Comunico o deslizamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência", escreveu o presidente.

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Bolsonaro reiterou, no texto, "o repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas".
"Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos valores em comum", declarou o presidente.

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