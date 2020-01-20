Talentos das escolas públicas revelam expectativas e sonhos com notas do Enem

Wallace Alves Cearense, aluno da rede pública que fez 900 pontos na redação do Enem Crédito: Arquivo Pessoal

Dedicação foi apenas um dos atributos usados por alunos da rede pública que alcançaram notas de 900 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) . Alguns venceram o cansaço de conciliar escola e trabalho, outros faziam 15 redações por mês e há até quem se divida em três bairros diferentes para atender todos os compromissos do dia. Nem assim deixaram para trás o desejo de tirar uma boa nota para conquistar um sonho: entrar na faculdade.

O estudante Wallace Alves Cearense, 21 anos, foi um desses talentos que mesmo dormindo apenas quatro horas por noite, teve nota 900 na redação. Ele trabalhava de atendente de lanchonete à noite e ia dormir 2 horas. Às 6h, ele estava de pé para ir para o cursinho do Projeto Universidade Para Todos Mais (Putp-Mais), na Serra.

Fazia uma redação por semana, tinha que treinar, e estuei muito sociologia e filosofia, algo que me preparou para qualquer tema. Foi assim até julho, quando completei um ano no trabalho e pude sair. Recebendo o auxílio-desemprego, consegui me manter pelos outros meses e gastar todo meu tempo com os estudos, contou o garoto, que passou a madrugada acordando para verificar o resultado do Enem.

Apesar do resultado excelente na redação, o desejo de cursar Direito na Universidade Federal do Espírito Santo vai ser substituído pelo curso de História, pois a nota geral foi de 681 e o curso de Direito foi 688 no ano passado. Não vou tentar fora do Estado, pois não tenho condições de me sustentar. Mas sei que são novas portas que se abrem, observou o rapaz.

15 REDAÇÕES POR MÊS

Daiane Oliveira, 17 anos, aluna da Escola Clóves Borges, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

Para a estudante do ensino médio da Escola Clóvis Borges Miguel, em Serra-Sede, Daiane Silva Oliveira, 17 anos, a nota 900 na redação do Enem é só o primeiro passo para uma grande jornada. Quero tentar Medicina, por isso sei que ainda tenho mais um caminho a percorrer, contou a menina, que ficou com uma nota geral de 645.

No dia da prova de reação, a estudante teve crise de enxaqueca e chegou a passar mal horas antes da prova. Por isso foi uma surpresa muito grande tirar essa nota. Eu fazia em média 15 redações por mês, mas não fiz cursinho. Abri mão de ser menor aprendiz e ajudar nas contas de casa para estudar, meus pais me apoiavam nisso, destalhou a menina, que chegou a comprar um cursinho online para ter um norte sobre o que estudar.

Para Daiane, a nota foi um grande incentivo. Mesmo sendo estudante de escola pública, sei que não existe limite para sonhos. Tem que acreditar que você pode, disse confiante.

TRÊS BAIRROS DIFERENTES

Thayná Andrade, 18 anos, na Serra, fez 900 pontos na redação do Enem Crédito: Arquivo Pessoal

Durante o ano letivo de 2019, a jovem Thayná Pereira Andrade, 18 anos, fazia uma única rotina, mas com três destinos diferentes. Na Serra, saía Feu Rosa, pela manhã, e seguia de carona para Colina das Laranjeiras, onde fazia o cursinho Pré-Enem.

Ao meio-dia, o trajeto agora de ônibus era para Novo Horizonte, onde a estudante trabalhava como menor aprendiz em uma empresa. Às 18, Thayná já estava em Feu Rosa de novo, pois fazia o curso técnico de administração na Escola Marinete de Souza Lira até às 23h.

Só de ler a descrição já cansa, imagine para essa garota que mesmo com a jornada tripla, alcançou 900 pontos da redação do Enem. Durante o ano, eu fazia uma redação por final de semana. Era o tempo que eu tinha para me dedicar. Com a nota que tirei, vou tentar Direito pelo Sisu, Prouni e Nossa Bolsa, conta.