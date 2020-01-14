Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Ifes e Ufes vão oferecer 4.614 vagas pelo Sisu. Veja quais são os cursos
Ensino Superior

Ifes e Ufes vão oferecer 4.614 vagas pelo Sisu. Veja quais são os cursos

O preenchimento das vagas será de acordo com as notas obtidas no Enem 2019

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 19:24
Estudantes podem concorrer a  4.614 vagas no Estado Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
As notas do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, que serão divulgadas na próxima sexta-feira (17), são as portas de entrada para as 4.614 vagas do ensino superior público no Espírito Santo este ano. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) poderão ser realizadas entre os dias 21 e 24 de janeiro pelo site do programa. O resultado da primeira chamada regular será divulgado dia 28 de janeiro. 
Do total de vagas, 1.838 são do  Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) que estão distribuídas em 45 cursos entre bacharelado, licenciaturas e cursos de tecnologia.  As unidades do Ifes estão presentes nos municípios de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.  
Já na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)   serão 2.776 vagas em 73 cursos nos campi de Alegre, São Mateus e Vitória. Confira a relação de vagas para cada curso. 

VAGAS DO SISU

Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Reitoria da Ufes- Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
UFES
Campos Vitória (Goiabeiras e Maruípe)
  • Ciências Biológicas - 75 vagas
  • Administração - 96 vagas
  • Arquitetura e Urbanismo - 30 vagas
  • Arquivologia - 40 vagas
  • Artes Plásticas - 30 vagas
  • Artes Visuais - 25 vagas
  • Biblioteconomia - 40 vagas
  • Ciência da Computação - 40 vagas
  • Ciências Contábeis - 100 vagas
  • Ciências Econômicas - 50 vagas
  • Comunicação Social - Jornalismo - 26 vagas
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - 26 vagas
  • Design - 30 vagas
  • Direito - 60 vagas
  • Educação Física - 80 vagas
  • Enfermagem e obstetrícia - 30 vagas
  • Engenharia Civil - 40 vagas
  • Engenharia da Computação - 40 vagas
  • Engenharia de Produção - 40 vagas
  • Engenharia Elétrica - 40 vagas
  • Engenharia Mecânica - 40 vagas
  • Estatística - 40 vagas
  • Farmácia - 25 vagas
  • Filosofia - 52 vagas
  • Física - 100 vagas
  • Fisioterapia - 25 vagas
  • Fonoaudiologia - 25 vagas
  • Gemologia - 45 vagas
  • Geografia - 80 vagas
  • História - 40 vagas
  • Letras - Inglês - 25 vagas
  • Letras - Português - 50 vagas
  • Matemática - 50 vagas
  • Medicina - 40 vagas
  • Nutrição - 25 vagas
  • Oceanografia - 30 vagas
  • Odontologia - 30 vagas
  • Pedagogia - 40 vagas
  • Psicologia - 30 vagas
  • Química - 55 vagas
  • Serviço Social - 45  vagas
  • Terapia Ocupacional - 26 vagas
Campus Alegre
  • Agronomia - 30 vagas
  • Ciências Biológicas - 40 vagas
  • Engenharia de Alimentos - 40 vagas
  • Engenharia Florestal - 40 vagas
  • Engenharia Química - 40 vagas
  • Geologia - 40 vagas
  • Matemática - 70 vagas
  • Medicina Veterinária - 40 vagas
  • Nutrição - 40 vagas
  • Zootecnia - 40 vagas
Campus São Mateus
  • Agronomia - 50 vagas
  • Ciências Biológicas - 50 vagas
  • Enfermagem - 50 vagas
  • Engenharia da Computação - 50 vagas
  • Engenharia de Petróleo - 50 vagas
  • Engenharia de Produção - 50 vagas
  • Engenharia Química - 50 vagas
  • Farmácia - 50 vagas
  • Matemática industrial - 50 vagas
  • Pedagogia - 50 vagas
Fachada do Ifes de Vitória: processo de seleção para a instituição é marcado por críticas Crédito: Ricardo Medeiros
IFES
Alegre
  • Engenharia de Aquicultura  40 vagas  
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  40 vagas
  • Tecnologia em Cafeicultura  40 vagas
  • Licenciatura em Ciências Biológicas  40 vagas
Aracruz
  • Engenharia Mecânica  40 vagas
  • Química Industrial  40 vagas  
  • Licenciatura em Química  40 vagas
Barra de São Francisco
  • Administração  40 vagas
Cachoeiro de Itapemirim
  • Engenharia Mecânica  32 vagas
  • Sistemas de Informação  40 vagas
  • Licenciatura em Matemática  40 vagas
Cariacica
  • Engenharia de Produção  40 vagas
  • Licenciatura em Física  40 vagas
Centro-Serrano
  • Administração  40 vagas
Colatina
  • Administração  40 vagas 
  • Arquitetura e Urbanismo  32 vagas
  • Sistemas de Informação  32 vagas
Guarapari
  • Administração  42 vagas
  • Engenharia Elétrica  36 vagas
Ibatiba
  • Engenharia Ambiental - 40 vagas
Itapina
  • Zootecnia  40 vagas
  • Licenciatura em Ciências Agrícolas  40 vagas
  • Licenciatura em Pedagogia  40 vagas
Linhares
  • Engenharia e Controle de Automação - 36 vagas
Nova Venécia
  • Engenharia Civil  40 vagas 
  • Geologia  30 vagas
  • Licenciatura em Geografia  40 vagas
Piúma
  • Engenharia de Pesca - 40 vagas
Santa Teresa
  • Agronomia  40 vagas
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  40 vagas
  • Licenciatura em Ciências Biológicas  40 vagas
São Mateus
  • Engenharia Mecânica  40 vagas
Serra
  • Engenharia de Controle e Automação  22 vagas
  • Sistemas de Informação  40 vagas
Venda Nova do Imigrante
  • Administração  40 vagas
  • Ciência e Tecnologia de Alimentos  40 vagas
  • Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa  40 vagas
Vila Velha
  • Biomedicina  40 vagas
  • Química Industrial  40 vagas
  • Licenciatura em Pedagogia  40 vagas 
  • Licenciatura em Química  40 vagas
Vitória
  • Engenharia Elétrica  32 vagas 
  • Engenharia Mecânica  40 vagas 
  • Engenharia Metalúrgica  32 vagas
  • Engenharia Sanitária e Ambiental  32 vagas
  • Engenharia Civil  40 vagas
  • Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa  40 vagas 
  • Licenciatura em Matemática  40 vagas

Veja Também

Ifes vai oferecer 1.838 vagas para cursos de graduação pelo Sisu

Inscrições para o Sisu poderão ser feitas a partir de 21 de janeiro

Confira as datas de inscrição no Sisu, Prouni e Fies

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES
Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados