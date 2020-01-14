Ifes e Ufes vão oferecer 4.614 vagas pelo Sisu. Veja quais são os cursos

As notas do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, que serão divulgadas na próxima sexta-feira (17), são as portas de entrada para as 4.614 vagas do ensino superior público no Espírito Santo este ano. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) poderão ser realizadas entre os dias 21 e 24 de janeiro pelo site do programa. O resultado da primeira chamada regular será divulgado dia 28 de janeiro.
Do total de vagas, 1.838 são do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) que estão distribuídas em 45 cursos entre bacharelado, licenciaturas e cursos de tecnologia. As unidades do Ifes estão presentes nos municípios de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
Já na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) serão 2.776 vagas em 73 cursos nos campi de Alegre, São Mateus e Vitória. Confira a relação de vagas para cada curso.
VAGAS DO SISU
UFES
Campos Vitória (Goiabeiras e Maruípe)
- Ciências Biológicas - 75 vagas
- Administração - 96 vagas
- Arquitetura e Urbanismo - 30 vagas
- Arquivologia - 40 vagas
- Artes Plásticas - 30 vagas
- Artes Visuais - 25 vagas
- Biblioteconomia - 40 vagas
- Ciência da Computação - 40 vagas
- Ciências Contábeis - 100 vagas
- Ciências Econômicas - 50 vagas
- Comunicação Social - Jornalismo - 26 vagas
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - 26 vagas
- Design - 30 vagas
- Direito - 60 vagas
- Educação Física - 80 vagas
- Enfermagem e obstetrícia - 30 vagas
- Engenharia Civil - 40 vagas
- Engenharia da Computação - 40 vagas
- Engenharia de Produção - 40 vagas
- Engenharia Elétrica - 40 vagas
- Engenharia Mecânica - 40 vagas
- Estatística - 40 vagas
- Farmácia - 25 vagas
- Filosofia - 52 vagas
- Física - 100 vagas
- Fisioterapia - 25 vagas
- Fonoaudiologia - 25 vagas
- Gemologia - 45 vagas
- Geografia - 80 vagas
- História - 40 vagas
- Letras - Inglês - 25 vagas
- Letras - Português - 50 vagas
- Matemática - 50 vagas
- Medicina - 40 vagas
- Nutrição - 25 vagas
- Oceanografia - 30 vagas
- Odontologia - 30 vagas
- Pedagogia - 40 vagas
- Psicologia - 30 vagas
- Química - 55 vagas
- Serviço Social - 45 vagas
- Terapia Ocupacional - 26 vagas
Campus Alegre
- Agronomia - 30 vagas
- Ciências Biológicas - 40 vagas
- Engenharia de Alimentos - 40 vagas
- Engenharia Florestal - 40 vagas
- Engenharia Química - 40 vagas
- Geologia - 40 vagas
- Matemática - 70 vagas
- Medicina Veterinária - 40 vagas
- Nutrição - 40 vagas
- Zootecnia - 40 vagas
Campus São Mateus
- Agronomia - 50 vagas
- Ciências Biológicas - 50 vagas
- Enfermagem - 50 vagas
- Engenharia da Computação - 50 vagas
- Engenharia de Petróleo - 50 vagas
- Engenharia de Produção - 50 vagas
- Engenharia Química - 50 vagas
- Farmácia - 50 vagas
- Matemática industrial - 50 vagas
- Pedagogia - 50 vagas
IFES
Alegre
- Engenharia de Aquicultura 40 vagas
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 40 vagas
- Tecnologia em Cafeicultura 40 vagas
- Licenciatura em Ciências Biológicas 40 vagas
Aracruz
- Engenharia Mecânica 40 vagas
- Química Industrial 40 vagas
- Licenciatura em Química 40 vagas
Barra de São Francisco
- Administração 40 vagas
Cachoeiro de Itapemirim
- Engenharia Mecânica 32 vagas
- Sistemas de Informação 40 vagas
- Licenciatura em Matemática 40 vagas
Cariacica
- Engenharia de Produção 40 vagas
- Licenciatura em Física 40 vagas
Centro-Serrano
- Administração 40 vagas
Colatina
- Administração 40 vagas
- Arquitetura e Urbanismo 32 vagas
- Sistemas de Informação 32 vagas
Guarapari
- Administração 42 vagas
- Engenharia Elétrica 36 vagas
Ibatiba
- Engenharia Ambiental - 40 vagas
Itapina
- Zootecnia 40 vagas
- Licenciatura em Ciências Agrícolas 40 vagas
- Licenciatura em Pedagogia 40 vagas
Linhares
- Engenharia e Controle de Automação - 36 vagas
Nova Venécia
- Engenharia Civil 40 vagas
- Geologia 30 vagas
- Licenciatura em Geografia 40 vagas
Piúma
- Engenharia de Pesca - 40 vagas
Santa Teresa
- Agronomia 40 vagas
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 40 vagas
- Licenciatura em Ciências Biológicas 40 vagas
São Mateus
- Engenharia Mecânica 40 vagas
Serra
- Engenharia de Controle e Automação 22 vagas
- Sistemas de Informação 40 vagas
Venda Nova do Imigrante
- Administração 40 vagas
- Ciência e Tecnologia de Alimentos 40 vagas
- Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa 40 vagas
Vila Velha
- Biomedicina 40 vagas
- Química Industrial 40 vagas
- Licenciatura em Pedagogia 40 vagas
- Licenciatura em Química 40 vagas
Vitória
- Engenharia Elétrica 32 vagas
- Engenharia Mecânica 40 vagas
- Engenharia Metalúrgica 32 vagas
- Engenharia Sanitária e Ambiental 32 vagas
- Engenharia Civil 40 vagas
- Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa 40 vagas
- Licenciatura em Matemática 40 vagas