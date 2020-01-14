Confira as datas de inscrição no Sisu, Prouni e Fies

CRONOGRAMA
Sisu
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Inscrições: de 21 de janeiro até as 23h59 de 24 de janeiro;
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Divulgação dos resultados: 28 de janeiro;
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Matrícula ou registro acadêmico nas instituições participantes: até 4 de fevereiro;
Lançamento da ocupação nas vagas pelas instituições participantes: até 7 de fevereiro;
Manifestação de interesse para constar na lista de espera: até as 23h59 de 4 de fevereiro.
ProUni
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Inscrições: 28 de janeiro a 31 de janeiro;
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Divulgação do resultado da primeira chamada: 4 de fevereiro;
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Comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (primeira chamada): 4 a 11 de fevereiro;
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Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (primeira chamada): 4 a 14 de fevereiro;
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Divulgação dos resultados da segunda chamada: 18 de fevereiro;
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Comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (segunda chamada): 18 a 28 de fevereiro;
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Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (segunda chamada): 18 de fevereiro a 3 de março.
Fies
- Inscrições: 5 de fevereiro até as 23h59 de 12 de fevereiro;
- Divulgação dos resultados: 26 de fevereiro;
- Complementação da inscrição no Fies Seleção pelos candidatos pré-selecionados na modalidade Fies: 27 de fevereiro até as 23h59 de 2 de março;
- Pré-seleção em lista de espera: 28 de fevereiro até as 23h59 de 31 de março.