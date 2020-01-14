Confira as datas de inscrição no Sisu, Prouni e Fies

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Divulgação

Quem está de olho em uma vaga para cursar o ensino superior neste ano tem que ficar atento ao calendário. Os três principais programas do Ministério da Educação (MEC) para ingresso a universidades já estão com os cronogramas definidos.

Foram divulgados os editais com as datas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para concorrer a vagas pelos programas, o candidato deve utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , que terá resultado divulgado no dia 17 de janeiro.

CRONOGRAMA

Sisu

O estudante que participou do Enem de 2019 e quer estudar em instituições de ensino superior públicas pode realizar a inscrição no Sisu no primeiro semestre de 2020. Para concorrer a uma vaga pelo programa, é preciso ter obtido uma nota acima de zero na redação.

Inscrições: de 21 de janeiro até as 23h59 de 24 de janeiro;

Divulgação dos resultados: 28 de janeiro;

Matrícula ou registro acadêmico nas instituições participantes: até 4 de fevereiro;

Lançamento da ocupação nas vagas pelas instituições participantes: até 7 de fevereiro;

Manifestação de interesse para constar na lista de espera: até as 23h59 de 4 de fevereiro.

ProUni

O estudante que deseja ingressar em instituições privadas de ensino superior pode concorrer a bolsas integrais (100%) e parciais (50%) por meio do ProUni. Para concorrer, o estudante deve ter obtido média de ao menos 450 pontos e não ter zerado a redação no Enem.

Inscrições: 28 de janeiro a 31 de janeiro;

Divulgação do resultado da primeira chamada: 4 de fevereiro;

Comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (primeira chamada): 4 a 11 de fevereiro;

Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (primeira chamada): 4 a 14 de fevereiro;

Divulgação dos resultados da segunda chamada: 18 de fevereiro;

Comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (segunda chamada): 18 a 28 de fevereiro;

Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (segunda chamada): 18 de fevereiro a 3 de março.

Fies

O estudante também pode concorrer a uma vaga no ensino superior pelo Fies. O programa está dividido em duas modalidades: juros zero a quem mais precisa (renda familiar de até três salários mínimos por pessoa) e escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.