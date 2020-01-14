Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Seleção com nota do Enem

Confira as datas de inscrição no Sisu, Prouni e Fies

MEC divulgou cronograma dos principais programas para acesso ao ensino superior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 12:24

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 12:24

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Divulgação
Quem está de olho em uma vaga para cursar o ensino superior neste ano tem que ficar atento ao calendário. Os três principais programas do Ministério da Educação (MEC) para ingresso a universidades já estão com os cronogramas definidos.
Foram divulgados os editais com as datas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Para concorrer a vagas pelos programas, o candidato deve utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá resultado divulgado no dia 17 de janeiro. 

CRONOGRAMA

Sisu

O estudante que participou do Enem de 2019 e quer estudar em instituições de ensino superior públicas pode realizar a inscrição no Sisu no primeiro semestre de 2020. Para concorrer a uma vaga pelo programa, é preciso ter obtido uma nota acima de zero na redação. 

  • Inscrições: de 21 de janeiro até as 23h59 de 24 de janeiro;

  • Divulgação dos resultados: 28 de janeiro;

  • Matrícula ou registro acadêmico nas instituições participantes: até 4 de fevereiro; 

  • Lançamento da ocupação nas vagas pelas instituições participantes: até 7 de fevereiro; 

  • Manifestação de interesse para constar na lista de espera: até as 23h59 de 4 de fevereiro.

ProUni

O estudante que deseja ingressar em instituições privadas de ensino superior pode concorrer a bolsas integrais (100%) e parciais (50%) por meio do ProUni. Para concorrer, o estudante deve ter obtido média de ao menos 450 pontos e não ter zerado a redação no Enem. 

  • Inscrições: 28 de janeiro a 31 de janeiro;

  • Divulgação do resultado da primeira chamada: 4 de fevereiro;

  • Comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (primeira chamada): 4 a 11 de fevereiro;

  • Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (primeira chamada): 4 a 14 de fevereiro;

  • Divulgação dos resultados da segunda chamada: 18 de fevereiro;

  • Comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (segunda chamada): 18 a 28 de fevereiro;

  • Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (segunda chamada): 18 de fevereiro a 3 de março.

Fies

O estudante também pode concorrer a uma vaga no ensino superior pelo Fies. O programa está dividido em duas modalidades: juros zero a quem mais precisa (renda familiar de até três salários mínimos por pessoa) e escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.
  • Inscrições: 5 de fevereiro até as 23h59 de 12 de fevereiro;
  • Divulgação dos resultados: 26 de fevereiro;
  • Complementação da inscrição no Fies Seleção pelos candidatos pré-selecionados na modalidade Fies: 27 de fevereiro até as 23h59 de 2 de março;
  • Pré-seleção em lista de espera: 28 de fevereiro até as 23h59 de 31 de março.

Veja Também

Fies 2020: veja como se inscrever e as regras para participar

Ifes e Ufes vão oferecer 4.614 vagas pelo Sisu. Veja quais são os cursos

Confira onde estão as vagas pelo ProUni nas faculdades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados