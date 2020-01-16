Confira onde estão as vagas pelo ProUni nas faculdades do ES

As inscrições para participar do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2020 começam no próximo dia 26 de janeiro. Em seis faculdades particulares consultadas pela reportagem de A Gazeta, serão mais de 1.700 vagas no Espírito Santo. A seleção é feita por meio da nota da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado no ano de 2019, que será divulgada nesta sexta-feira (17).
As oportunidades de bolsa podem ser para o valor total ou parcial da mensalidade, dependendo da renda familiar bruta do candidato. As ofertas são abertas por semestre, portanto, no meio do ano, novas vagas para graduação são abertas.
Para fazer a inscrição do Prouni 2020, o candidato pode acessar a página oficial do programa https://siteprouni.mec.gov.br/ entre o dias 26 e 31 de janeiro. O cadastro é gratuito e feito através do número de inscrição e a senha do último Enem.
CONFIRA ALGUMAS VAGAS
MULTIVIX*
Integral
- Cachoeiro - 16 vagas para Medicina e 11 vagas para demais cursos
- Cariacica - 16 vagas
- Castelo - 3 vagas
- Nova Venécia - 8 vagas
- São Mateus - 10 vagas
- Serra - 6 vagas para curso presencial e 65 para curso à distância
- Vila Velha - 40 vagas
- Vitória - 33 vagas
Parcial
- Cachoeiro - 8 vagas para Medicina e 86 vagas para demais cursos
- Cariacica - 125 vagas
- Castelo - 45 vagas
- Nova Venécia - 102 vagas
- São Mateus - 91 vagas
- Serra - 115 vagas para curso presencial e 8 para curso à distância
- Vila Velha - 131 vagas
- Vitória - 285 vagas
Faculdade de Direito de Vitória - FDV
Integral
- Direito - 10 vagas
Faesa
Vitória
- Administração - 1 vaga
- Design Interiores - 1 vaga
- Direito - 1 vaga
- Pedagogia - 2 vagas
- Publicidade e Propaganda - 1 vaga
Universidade de Vila Velha - UVV
- Administração - 2 vagas
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas (à distância) - 1 vaga
- Ciências Contábeis - 1 vaga
- Direito - 3 vagas
- Educação Física - 4 vagas
- Enfermagem - 1 vaga
- Engenharia Civil - 1 vaga
- Engenharia de Produção - 3 vagas
- Engenharia Elétrica - 1 vaga
- Engenharia Mecânica - 1 vaga
- Farmácia - 3 vagas
- Fisioterapia - 1 vaga
- Fonoaudiologia - 1 vaga
- Fotografia - 2 vagas
- Gastronomia (à distância)- 2 vagas
- Gestão de Recursos Humanos (à distância) - 1 vaga
- Gestão Financeira (à distância)- 1 vaga
- Gestão Portuária (à distância)- 1 vaga
- Jornalismo - 2 vagas
- Marketing (à distância)- 2 vagas
- Medicina Veterinária - 2 vagas
- Nutrição - 2 vagas
- Odontologia - 1 vaga
- Pedagogia - 4 vagas
- Psicologia - 2 vagas
- Relações Internacionais - 2 vagas
- Sistemas de Informação - 2 vagas
Estácio*
Vitória
- Cursos presenciais - 5 vagas
- Cursos à distância - 42 vagas
Vila Velha
- Cursos presenciais - 4 vagas
- Cursos à distância - 7 vagas
Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA)
- Biomedicina (integral) - 3 vagas
- Educação Física Licenciatura Noturno - 4 vagas
- Educação Física Bacharelado Noturno - 3 vagas
- Medicina Veterinária ( integral) - 11 vagas
- Odontologia (integral) 5 vagas
* As faculdades ainda não divulgaram os cursos às quais as vagas estão destinadas.