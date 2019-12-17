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Oportunidades

Nossa Bolsa: governo anuncia 1.700 vagas para cursos de graduação em 2020

Seleção será por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. Inscrições começam no dia 29 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 15:40

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 15:40

Governo do ES anuncia 1.700 vagas para graduação de graça pelo Nossa Bolsa Crédito: Reprodução Fapes
governador Renato Casagrande anunciou, no início da tarde desta terça-feira (17), em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, que serão oferecidas  1.700 bolsas de estudos para cursos de graduação em 2020, através do programa Nossa Bolsa.  Podem participar da seleção alunos de escolas públicas do Espírito Santo.
De acordo com o governador, o edital  com detalhes das vagas será lançado nesta quarta-feira (18), no site da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes). As inscrições serão abertas no dia 29 de janeiro e a seleção será por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em 2019. A previsão é que o resultado do Enem seja divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) também em janeiro.
As bolsas serão de 50% e 100% do valor do curso escolhido.  Na transmissão, o diretor presidente da Fapes, Denio Rebello Arantes, adiantou, sem detalhar a quantidade, alguns cursos presentes no edital. Temos um conjunto de cursos de engenharias, enfermagem, medicina veterinária, administração. São cursos de várias áreas, disse.
O diretor da Fapes afirmou ainda que das 1.700 vagas, 347 serão reservadas para pessoas autodeclaradas negras e outras 347 serão destinadas aos estudantes moradores de 140 bairros que integram o programa Estado Presente. 

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QUEM PODE PARTICIPAR

  • Realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano do edital.
  • Cursaram todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo.
  • Cursaram todo o Ensino Médio em instituição privada na condição de bolsista integral.
  • Frequentaram o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral.
  • Concluíram curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) no Espírito Santo
  • Não tenham concluído curso de graduação.

REVEJA A TRANSMISSÃO 

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