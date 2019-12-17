Nossa Bolsa: governo anuncia 1.700 vagas para cursos de graduação em 2020

De acordo com o governador, o edital com detalhes das vagas será lançado nesta quarta-feira (18), no site da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes). As inscrições serão abertas no dia 29 de janeiro e a seleção será por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em 2019. A previsão é que o resultado do Enem seja divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) também em janeiro.