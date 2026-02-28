Home
Após susto, cadela com cabeça presa em hidrante é resgatada em Cariacica

Animal ficou com a cabeça presa no equipamento e mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (28), em Rio Marinho

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:35

A equipe foi acionada neste sábado após os donos encontrarem a cadela com a cabeça dentro do hidrante em Rio Marinho, em Cariacica

Uma cadela viveu momentos de sufoco na manhã deste sábado (28), ao ficar com a cabeça presa na boca de um hidrante no bairro Rio Marinho, em Cariacica. O resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros por volta das 8h20 e terminou com final feliz. A equipe precisou realizar diversas tentativas até conseguir retirar o animal.

Em vídeo divulgado pela corporação, a sargento Patrícia Rossetto explicou que os militares chegaram a tentar abrir o sistema hidráulico do equipamento para liberar a cadela.

“Chegamos ao local e encontramos moradores próximos ao hidrante. Analisamos a situação e utilizamos algumas ferramentas para tentar cortar o hidrante e aliviar a pressão na cabeça da cadela, mas não conseguimos. Depois tentamos de forma manual e pensamos até em usar óleo para facilitar a retirada, porém, em um primeiro momento, não obtivemos êxito”, relatou a sargento.

O resgate foi concluído quando os bombeiros conseguiram liberar uma das orelhas do animal, com cuidado para não machucá-lo.

“Conseguimos soltar a primeira orelha com bastante atenção, pois ela poderia estar estressada por permanecer ali por muito tempo. Depois saiu a segunda, e a cadela foi devolvida ao dono”, contou Rossetto.

